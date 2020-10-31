https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582483040.html
Эрдоган сообщил о новых жертвах землетрясения в Измире
Эрдоган сообщил о новых жертвах землетрясения в Измире
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 37, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T20:42
2020-10-31T20:42
2020-10-31T21:05
эгейское море
измир (провинция)
реджеп тайип эрдоган
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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ИЗМИР, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 37, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Ранее сообщалось о 35 погибших и 883 раненых."У нас 37 погибших, 103 человека извлечены из-под завалов живыми", — сказал Эрдоган, выступая в Измире.По его словам, строительство новых домов на месте разрушенных начнется незамедлительно.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/izmir-1582450401.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
2020-10-31T20:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эгейское море, измир (провинция), реджеп тайип эрдоган, землетрясение в эгейском море, турция, в мире