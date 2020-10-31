https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582483040.html

Эрдоган сообщил о новых жертвах землетрясения в Измире

Эрдоган сообщил о новых жертвах землетрясения в Измире

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 37, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T20:42

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2020-10-31T21:05

эгейское море

измир (провинция)

реджеп тайип эрдоган

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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ИЗМИР, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 37, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Ранее сообщалось о 35 погибших и 883 раненых."У нас 37 погибших, 103 человека извлечены из-под завалов живыми", — сказал Эрдоган, выступая в Измире.По его словам, строительство новых домов на месте разрушенных начнется незамедлительно.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201031/izmir-1582450401.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-10-31T20:42 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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