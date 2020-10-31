https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582454369.html

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 28

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 28

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 28, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:52

2020-10-31T15:52

2020-10-31T15:59

эгейское море

измир (провинция)

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 28, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о 26 погибших и 883 раненых."У нас 28 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах, семь в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении министра.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/samos-1582445672.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-10-31T15:52 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эгейское море, измир (провинция), землетрясение в эгейском море, турция, в мире