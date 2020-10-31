https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582454369.html
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 28
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 28
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 28, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:52
2020-10-31T15:52
2020-10-31T15:59
эгейское море
измир (провинция)
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 28, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.Ранее сообщалось о 26 погибших и 883 раненых."У нас 28 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах, семь в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении министра.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/samos-1582445672.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
2020-10-31T15:52
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PT0M31S
РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эгейское море, измир (провинция), землетрясение в эгейском море, турция, в мире