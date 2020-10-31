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Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25 человек
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25 человек
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T09:57
2020-10-31T14:21
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.Ранее сообщалось о 24 погибших и 804 раненых."Число погибших увеличилось до 25", — говорится в сообщении.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582402546.html
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землетрясение в эгейском море, турция, в мире

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25 человек

09:57 31.10.2020 (обновлено: 14:21 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в турецком Измире. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в турецком Измире. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Ранее сообщалось о 24 погибших и 804 раненых.
"Число погибших увеличилось до 25", — говорится в сообщении.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
Последствия землетрясения в Измире - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Землетрясение в Эгейском мореТурцияВ мире
 
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