https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582413825.html
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25 человек
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25 человек
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T09:57
2020-10-31T09:57
2020-10-31T14:21
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 25, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.Ранее сообщалось о 24 погибших и 804 раненых."Число погибших увеличилось до 25", — говорится в сообщении.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582402546.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, турция, в мире