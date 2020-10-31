https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582394836.html
Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:25
2020-10-31T00:25
2020-10-31T00:27
землетрясение в эгейском море
измир (провинция)
анкара
турция
в мире
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.Ранее сообщалось о 17 погибших и 709 раненых."Число раненых увеличилось до 763, из них 702 в Измире. В районе стихийного бедствия работают 3204 спасателя, 20 поисковых собак и 450 автомобилей", - говорится в сообщении.Сообщается о 211 афтершоках, 23 них имели магнитуду более 4.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582355792.html
измир (провинция)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, измир (провинция), анкара, турция, в мире