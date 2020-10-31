https://ria.ru/20201031/zakonoproekt-1582467898.html
Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии
Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии
Бывший президент России, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту, следует из законопроекта о... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:56
2020-10-31T17:56
2020-10-31T17:59
россия
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_166223712e88623cca6bd2766dc6b389.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший президент России, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту, следует из законопроекта о формировании Совфеда, внесенного в Госдуму в субботу.Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным."Уточняется, что для сенатора РФ – экс-президента сохраняются социальные и иные гарантии, установленные федеральным законом "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" (согласно ч.2 ст. 92.1 Конституции)", - говорится в сообщении пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
https://ria.ru/20201031/prezident-1582466675.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_e596ebf5448f77d73ebd031291848645.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика