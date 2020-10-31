https://ria.ru/20201031/zakonoproekt-1582467898.html

Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии

Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии

Бывший президент России, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту, следует из законопроекта о... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:56

2020-10-31T17:56

2020-10-31T17:59

россия

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший президент России, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту, следует из законопроекта о формировании Совфеда, внесенного в Госдуму в субботу.Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным."Уточняется, что для сенатора РФ – экс-президента сохраняются социальные и иные гарантии, установленные федеральным законом "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" (согласно ч.2 ст. 92.1 Конституции)", - говорится в сообщении пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

https://ria.ru/20201031/prezident-1582466675.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика