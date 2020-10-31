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Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии
Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии
Бывший президент России, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту, следует из законопроекта о... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:56
2020-10-31T17:59
россия
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший президент России, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту, следует из законопроекта о формировании Совфеда, внесенного в Госдуму в субботу.Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным."Уточняется, что для сенатора РФ – экс-президента сохраняются социальные и иные гарантии, установленные федеральным законом "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" (согласно ч.2 ст. 92.1 Конституции)", - говорится в сообщении пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
https://ria.ru/20201031/prezident-1582466675.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика

Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии

17:56 31.10.2020 (обновлено: 17:59 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший президент России, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии согласно закону о гарантиях президенту, следует из законопроекта о формировании Совфеда, внесенного в Госдуму в субботу.
Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновленная Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 17:45
Экс-президент сможет отказаться от полномочий сенатора
"Уточняется, что для сенатора РФ – экс-президента сохраняются социальные и иные гарантии, установленные федеральным законом "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" (согласно ч.2 ст. 92.1 Конституции)", - говорится в сообщении пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
 
РоссияСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
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