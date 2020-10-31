https://ria.ru/20201031/volontery-1582482429.html

Путин: проект "Волонтеры Победы" объединяет своей миссией чутких людей

Путин: проект "Волонтеры Победы" объединяет своей миссией чутких людей

Президент России Владимир Путин поздравил участников всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" с пятилетием со дня создания, отметив, что этот... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T20:35

2020-10-31T20:35

2020-10-31T20:35

волонтеры победы

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" с пятилетием со дня создания, отметив, что этот проект объединяет благородной миссией неравнодушных людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент также отметил, что за прошедшие годы движение укрепило свой созидательный, гуманистический потенциал, завоевало общественный авторитет, а также достойно продолжило традиции добровольчества."Вы искренне стремитесь приносить пользу Отечеству, направляете свои усилия на поддержку ветеранов, обустраиваете мемориалы и воинские захоронения, организуете масштабные патриотические мероприятия, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим страницам нашей истории", – уточнил глава государства.В заключение Путин добавил, что самоотверженная, слаженная работа проекта в период распространения коронавирусной инфекции также заслуживает глубокого признания, пожелал успехов и всего наилучшего.Юбилей движения проходит в онлайн-формате. Во время трансляции, на которой зачитывалось обращение, волонтеры высказывали благодарность президенту за высокую оценку их деятельности.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры победы, владимир путин, общество