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Путин: проект "Волонтеры Победы" объединяет своей миссией чутких людей
Путин: проект "Волонтеры Победы" объединяет своей миссией чутких людей
Президент России Владимир Путин поздравил участников всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" с пятилетием со дня создания, отметив, что этот... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T20:35
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волонтеры победы
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" с пятилетием со дня создания, отметив, что этот проект объединяет благородной миссией неравнодушных людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент также отметил, что за прошедшие годы движение укрепило свой созидательный, гуманистический потенциал, завоевало общественный авторитет, а также достойно продолжило традиции добровольчества."Вы искренне стремитесь приносить пользу Отечеству, направляете свои усилия на поддержку ветеранов, обустраиваете мемориалы и воинские захоронения, организуете масштабные патриотические мероприятия, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим страницам нашей истории", – уточнил глава государства.В заключение Путин добавил, что самоотверженная, слаженная работа проекта в период распространения коронавирусной инфекции также заслуживает глубокого признания, пожелал успехов и всего наилучшего.Юбилей движения проходит в онлайн-формате. Во время трансляции, на которой зачитывалось обращение, волонтеры высказывали благодарность президенту за высокую оценку их деятельности.
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волонтеры победы, владимир путин, общество

Путин: проект "Волонтеры Победы" объединяет своей миссией чутких людей

20:35 31.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВолонтеры сопровождают ветерана Великой Отечественной войны на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
Волонтеры сопровождают ветерана Великой Отечественной войны на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" с пятилетием со дня создания, отметив, что этот проект объединяет благородной миссией неравнодушных людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Важно, что сегодня этот масштабный, поистине общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных людей – как в России, так и за ее пределами", – говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что за прошедшие годы движение укрепило свой созидательный, гуманистический потенциал, завоевало общественный авторитет, а также достойно продолжило традиции добровольчества.
"Вы искренне стремитесь приносить пользу Отечеству, направляете свои усилия на поддержку ветеранов, обустраиваете мемориалы и воинские захоронения, организуете масштабные патриотические мероприятия, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим страницам нашей истории", – уточнил глава государства.
В заключение Путин добавил, что самоотверженная, слаженная работа проекта в период распространения коронавирусной инфекции также заслуживает глубокого признания, пожелал успехов и всего наилучшего.
Юбилей движения проходит в онлайн-формате. Во время трансляции, на которой зачитывалось обращение, волонтеры высказывали благодарность президенту за высокую оценку их деятельности.
"Очень почетно, что деятельность волонтеров Победы оценена на самом высоком уровне! А такие теплые слова в день рождения движения слушать вдвойне приятно. Владимир Владимирович, мы не подведем! Спасибо за доверие и поддержку!" – писали участники онлайн-мероприятия.
 
Волонтеры ПобедыВладимир ПутинОбщество
 
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