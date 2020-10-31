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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201031/vaktsina-1582432337.html
Попова рассказала о результатах своей вакцинации от COVID-19
Попова рассказала о результатах своей вакцинации от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после вакцинации от коронавируса у нее выработался "очень хороший" титр антител. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:39
2020-10-31T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после вакцинации от коронавируса у нее выработался "очень хороший" титр антител.В середине октября сообщалось, что Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса вакциной "Вектора" в рамках клинических исследований."Я вакцинирована. У меня очень хороший титр антител, но вместе с тем я считаю себя обязанной ходить в маске", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Президент России Владимир Путин в октябре объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/kovid-1581222875.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о результатах своей вакцинации от COVID-19

12:39 31.10.2020 (обновлено: 12:47 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после вакцинации от коронавируса у нее выработался "очень хороший" титр антител.
В середине октября сообщалось, что Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса вакциной "Вектора" в рамках клинических исследований.
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"Я вакцинирована. У меня очень хороший титр антител, но вместе с тем я считаю себя обязанной ходить в маске", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
Президент России Владимир Путин в октябре объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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