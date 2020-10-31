https://ria.ru/20201031/vaktsina-1582432337.html

Попова рассказала о результатах своей вакцинации от COVID-19

Попова рассказала о результатах своей вакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после вакцинации от коронавируса у нее выработался "очень хороший" титр антител. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:39

2020-10-31T12:39

2020-10-31T12:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после вакцинации от коронавируса у нее выработался "очень хороший" титр антител.В середине октября сообщалось, что Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса вакциной "Вектора" в рамках клинических исследований."Я вакцинирована. У меня очень хороший титр антител, но вместе с тем я считаю себя обязанной ходить в маске", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Президент России Владимир Путин в октябре объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/kovid-1581222875.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество