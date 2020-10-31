https://ria.ru/20201031/vaktsina-1582406553.html

Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"

Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"

Участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" из возрастной группы 60+ не испытали никаких нежелательных реакций, рассказал руководитель исследования... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T08:13

2020-10-31T08:13

2020-10-31T08:13

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" из возрастной группы 60+ не испытали никаких нежелательных реакций, рассказал руководитель исследования вакцины, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.По его словам, клиническое исследование вакцины "Спутник V" на людях старших групп проводятся только в ЦКБ."Оно стартовало в начале прошлой недели. Первая группа участников прошла скрининг в прошлый четверг, госпитализирована в воскресенье, а 28 октября она получила дозу вакцины. В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28", - рассказал врач в интервью газете "Известия".Он добавил, что к исследованиям не допускаются люди с онкологическими заболеваниями, пациенты, которые получают онкопрепараты, иммуносупрессивную терапию, больные вирусными гепатитами и пациенты, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт. Также исключаются из исследования больные с аллергическими реакциями. А вот люди с диабетом и другими системными заболеваниями допускаются.Ломакин отметил, что в младшей возрастной группе в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения первой дозы вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Однако ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций не было."Это говорит о том, что у людей старшей возрастной группы иммунная система немного супрессирована — это характерно для пожилых людей, поэтому они так ярко не реагируют. И это очень хороший факт", - добавил он.Ломакин подчеркнул, что никаких нежелательных реакций у участников исследования не зафиксировано. "Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона", - сказал он.По словам Ломакина, из соображений безопасности участники исследования госпитализируются дважды: в первый раз на шесть дней, затем они выписываются из стационара и через две недели опять госпитализируются уже на три дня для введения второй дозы вакцины. В течение полугода этих больных будут проверять.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/vaktsiny-1582103919.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, общество