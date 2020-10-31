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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201031/vaktsina-1582406553.html
Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
Участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" из возрастной группы 60+ не испытали никаких нежелательных реакций, рассказал руководитель исследования... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:13
2020-10-31T08:13
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" из возрастной группы 60+ не испытали никаких нежелательных реакций, рассказал руководитель исследования вакцины, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.По его словам, клиническое исследование вакцины "Спутник V" на людях старших групп проводятся только в ЦКБ."Оно стартовало в начале прошлой недели. Первая группа участников прошла скрининг в прошлый четверг, госпитализирована в воскресенье, а 28 октября она получила дозу вакцины. В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28", - рассказал врач в интервью газете "Известия".Он добавил, что к исследованиям не допускаются люди с онкологическими заболеваниями, пациенты, которые получают онкопрепараты, иммуносупрессивную терапию, больные вирусными гепатитами и пациенты, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт. Также исключаются из исследования больные с аллергическими реакциями. А вот люди с диабетом и другими системными заболеваниями допускаются.Ломакин отметил, что в младшей возрастной группе в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения первой дозы вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Однако ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций не было."Это говорит о том, что у людей старшей возрастной группы иммунная система немного супрессирована — это характерно для пожилых людей, поэтому они так ярко не реагируют. И это очень хороший факт", - добавил он.Ломакин подчеркнул, что никаких нежелательных реакций у участников исследования не зафиксировано. "Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона", - сказал он.По словам Ломакина, из соображений безопасности участники исследования госпитализируются дважды: в первый раз на шесть дней, затем они выписываются из стационара и через две недели опять госпитализируются уже на три дня для введения второй дозы вакцины. В течение полугода этих больных будут проверять.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/vaktsiny-1582103919.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, общество

Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"

08:13 31.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Участники испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" из возрастной группы 60+ не испытали никаких нежелательных реакций, рассказал руководитель исследования вакцины, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.
По его словам, клиническое исследование вакцины "Спутник V" на людях старших групп проводятся только в ЦКБ.
"Оно стартовало в начале прошлой недели. Первая группа участников прошла скрининг в прошлый четверг, госпитализирована в воскресенье, а 28 октября она получила дозу вакцины. В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28", - рассказал врач в интервью газете "Известия".
Он добавил, что к исследованиям не допускаются люди с онкологическими заболеваниями, пациенты, которые получают онкопрепараты, иммуносупрессивную терапию, больные вирусными гепатитами и пациенты, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт. Также исключаются из исследования больные с аллергическими реакциями. А вот люди с диабетом и другими системными заболеваниями допускаются.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ломакин отметил, что в младшей возрастной группе в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения первой дозы вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Однако ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций не было.
"Это говорит о том, что у людей старшей возрастной группы иммунная система немного супрессирована — это характерно для пожилых людей, поэтому они так ярко не реагируют. И это очень хороший факт", - добавил он.
Ломакин подчеркнул, что никаких нежелательных реакций у участников исследования не зафиксировано. "Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона", - сказал он.
По словам Ломакина, из соображений безопасности участники исследования госпитализируются дважды: в первый раз на шесть дней, затем они выписываются из стационара и через две недели опять госпитализируются уже на три дня для введения второй дозы вакцины. В течение полугода этих больных будут проверять.
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29 октября, 15:15Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Россия готова производить вакцину от COVID-19 на зарубежных площадках
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
 
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