https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582451126.html
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 883 человек
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 883 человек
Число пострадавших при сильном землетрясении на западе Турции увеличилось до 883, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:30
2020-10-31T15:30
2020-10-31T15:30
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Число пострадавших при сильном землетрясении на западе Турции увеличилось до 883, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 26 погибших и 831 раненом."В результате землетрясения 885 наших граждан ранены. Из 17 зданий в Измире, где проводились поисково-спасательные работы, в девяти они завершены, в восьми продолжаются", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что после землетрясения произошло 543 афтершока, в том числе 37 магнитудой более 4.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582442978.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
2020-10-31T15:30
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире