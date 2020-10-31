https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582451126.html

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 883 человек

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 883 человек

Число пострадавших при сильном землетрясении на западе Турции увеличилось до 883, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:30

2020-10-31T15:30

2020-10-31T15:30

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Число пострадавших при сильном землетрясении на западе Турции увеличилось до 883, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 26 погибших и 831 раненом."В результате землетрясения 885 наших граждан ранены. Из 17 зданий в Измире, где проводились поисково-спасательные работы, в девяти они завершены, в восьми продолжаются", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что после землетрясения произошло 543 афтершока, в том числе 37 магнитудой более 4.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582442978.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-10-31T15:30 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире