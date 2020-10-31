https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582412325.html

В Турции после землетрясения произошел афтершок магнитудой 5,0

В Турции после землетрясения произошел афтершок магнитудой 5,0

Афтершок магнитудой 5,0 зафиксирован после сильного землетрясения на западе Турции, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T09:42

2020-10-31T09:42

2020-10-31T09:42

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

землетрясение

в мире

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ИЗМИР, 31 окт – РИА Новости, Алена Палажченко. Афтершок магнитудой 5,0 зафиксирован после сильного землетрясения на западе Турции, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.Отмечается, что это был самый сильный афтершок после мощного землетрясения, которое произошло в пятницу. Всего после него были зафиксированы 410 афтершоков, 33 из них магнитудой более 4 баллов.Корреспондент РИА Новости, находящийся в зоне стихийного бедствия, передает, что подземный толчок был ощутимым, но панику среди жителей Измира не вызвал.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.По последним данным, 24 человека погибли и 804 пострадали. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582401945.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной. 2020-10-31T09:42 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, землетрясение, в мире