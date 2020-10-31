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В Подмосковье ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Подмосковье ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:47
2020-10-31T13:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни.Действие ограничений распространяется на период с 2 по 15 ноября.Несмотря на самоизоляцию, пожилые люди в Подмосковье смогут ходить в магазин и на прогулки. По словам Воробьева, им не будут блокировать социальные карты. Ограничения также не коснутся тех, кому из-за хронических заболеваний нужно будет посетить больницу.Больничный лист люди из этих категорий смогут оформить из дома.За сутки в Подмосковье выявили 524 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в регионе зафиксировали 86 286 инфицированных. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

12:47 31.10.2020 (обновлено: 13:46 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни.
Действие ограничений распространяется на период с 2 по 15 ноября.
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Несмотря на самоизоляцию, пожилые люди в Подмосковье смогут ходить в магазин и на прогулки. По словам Воробьева, им не будут блокировать социальные карты.
Ограничения также не коснутся тех, кому из-за хронических заболеваний нужно будет посетить больницу.
Больничный лист люди из этих категорий смогут оформить из дома.
За сутки в Подмосковье выявили 524 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в регионе зафиксировали 86 286 инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
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