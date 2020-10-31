https://ria.ru/20201031/samoizolyatsiya-1582433255.html

В Подмосковье ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Подмосковье ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:47

2020-10-31T12:47

2020-10-31T13:46

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни.Действие ограничений распространяется на период с 2 по 15 ноября.Несмотря на самоизоляцию, пожилые люди в Подмосковье смогут ходить в магазин и на прогулки. По словам Воробьева, им не будут блокировать социальные карты. Ограничения также не коснутся тех, кому из-за хронических заболеваний нужно будет посетить больницу.Больничный лист люди из этих категорий смогут оформить из дома.За сутки в Подмосковье выявили 524 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в регионе зафиксировали 86 286 инфицированных. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582418673.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество