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Эксперты рассказали, как изменилась стоимость путешествий в ноябре
Эксперты рассказали, как изменилась стоимость путешествий в ноябре
Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с вылетом в ноябре за год снизился на 38 процентов, сообщает Biletix. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T12:22
2020-10-31T17:29
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челябинск
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сочи
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с вылетом в ноябре за год снизился на 38 процентов, сообщает Biletix.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов на последний осенний месяц и выяснили, что в среднем стоимость внутреннего перелета подешевела с 7,8 до 4,4 тысячи рублей.Сильнее всего — вполовину уменьшились цены на авиабилеты из Тюмени и Волгограда. Примерно на 40 процентов стала ниже стоимость путешествий из Челябинска, Калининграда и Воронежа.Лишь в двух городах было зафиксировано повышение цен: билеты из Красноярска подорожали на два процента, а из Самары — на целых 13 процентов.Доля бронирований внутри России в последний месяц осени составила 98 процентов, за границу летит только два процента туристов.Самые популярные направления вылета в ноябре — Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.
https://ria.ru/20201028/abkhaziya-1581967581.html
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города, цены, авиабилеты, туризм, новости - туризм, челябинск, симферополь, сочи, минеральные воды, тюмень, калининград

Эксперты рассказали, как изменилась стоимость путешествий в ноябре

12:22 31.10.2020 (обновлено: 17:29 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПолегенькоРабота нового терминала аэропорта в Симферополе. 11 апреля 2018
Работа нового терминала аэропорта в Симферополе. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с вылетом в ноябре за год снизился на 38 процентов, сообщает Biletix.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов на последний осенний месяц и выяснили, что в среднем стоимость внутреннего перелета подешевела с 7,8 до 4,4 тысячи рублей.
Сильнее всего — вполовину уменьшились цены на авиабилеты из Тюмени и Волгограда. Примерно на 40 процентов стала ниже стоимость путешествий из Челябинска, Калининграда и Воронежа.
Лишь в двух городах было зафиксировано повышение цен: билеты из Красноярска подорожали на два процента, а из Самары — на целых 13 процентов.
Доля бронирований внутри России в последний месяц осени составила 98 процентов, за границу летит только два процента туристов.
Самые популярные направления вылета в ноябре — Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.
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