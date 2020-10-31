https://ria.ru/20201031/puteshestviya-1582263351.html

Эксперты рассказали, как изменилась стоимость путешествий в ноябре

Эксперты рассказали, как изменилась стоимость путешествий в ноябре

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с вылетом в ноябре за год снизился на 38 процентов, сообщает Biletix. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:22

2020-10-31T12:22

2020-10-31T17:29

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с вылетом в ноябре за год снизился на 38 процентов, сообщает Biletix.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов на последний осенний месяц и выяснили, что в среднем стоимость внутреннего перелета подешевела с 7,8 до 4,4 тысячи рублей.Сильнее всего — вполовину уменьшились цены на авиабилеты из Тюмени и Волгограда. Примерно на 40 процентов стала ниже стоимость путешествий из Челябинска, Калининграда и Воронежа.Лишь в двух городах было зафиксировано повышение цен: билеты из Красноярска подорожали на два процента, а из Самары — на целых 13 процентов.Доля бронирований внутри России в последний месяц осени составила 98 процентов, за границу летит только два процента туристов.Самые популярные направления вылета в ноябре — Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

https://ria.ru/20201028/abkhaziya-1581967581.html

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симферополь

сочи

минеральные воды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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