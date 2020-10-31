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https://ria.ru/20201031/krematsiya-1582401746.html
В Петербурге объяснили несоответствие цифр по кремации умерших с COVID-19
В Петербурге объяснили несоответствие цифр по кремации умерших с COVID-19
Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил расхождения данных по кремации умерших с коронавирусом с официальной статистикой смертности инфицированных. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T04:19
2020-10-31T04:19
распространение нового коронавируса
андрей сарана
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил расхождения данных по кремации умерших с коронавирусом с официальной статистикой смертности инфицированных.Ранее интернет-издание "Фонтанка" опубликовало информацию из журнала учета актов кремации умерших, болевших COVID-19. Согласно данным этого документа, с 14 апреля по 27 октября во втором корпусе петербургского крематория, который отвели под скончавшихся с коронавирусной инфекцией людей, сожгли 5 868 тел, однако официальная статистика оперативного штаба по борьбе с COVID-19 за этот период показала, что в северной столице зарегестрировали 3 674 смертей.По словам зампреда комитета Андрея Сараны, летальные случаи по COVID-19 не всегда попадают в статистику смертности непосредственно в день кончины пациента.Он пояснил, что такие пациенты попадали в соответствующую статистику в том числе и после обнаружения инфекции при вскрытии. "Статистика складывается из трех направлений. Это истинные больные, которые болели COVID-19 и погибли от него, это пациенты, у которых была какая-то другая патология и COVID-19 был выявлен в виде сопутствующего заболевания, и это те, у кого COVID-19 был обнаружен после на вскрытии. Все они попали в статистику", — отметил Сарана.Зампред комздрава подчеркнул, что в цифрах числятся умершие больные, которые находились как в перепрофилированных стационарах, так и в тех стационарах, которые изначально работали по инфекционному направлению.Он пояснил, что в официальную статистику попадают те, в отношении кого имеется патологоанатомическое заключение об обнаружении коронавирусной инфекции, а также заключение о смерти.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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андрей сарана, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге объяснили несоответствие цифр по кремации умерших с COVID-19

04:19 31.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил расхождения данных по кремации умерших с коронавирусом с официальной статистикой смертности инфицированных.
Ранее интернет-издание "Фонтанка" опубликовало информацию из журнала учета актов кремации умерших, болевших COVID-19. Согласно данным этого документа, с 14 апреля по 27 октября во втором корпусе петербургского крематория, который отвели под скончавшихся с коронавирусной инфекцией людей, сожгли 5 868 тел, однако официальная статистика оперативного штаба по борьбе с COVID-19 за этот период показала, что в северной столице зарегестрировали 3 674 смертей.
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По словам зампреда комитета Андрея Сараны, летальные случаи по COVID-19 не всегда попадают в статистику смертности непосредственно в день кончины пациента.
"Между временем смерти пациента и тем, когда он попадает в статистику, иногда проходит достаточно большое время (поначалу доходило до полутора месяцев). Сейчас же это происходит достаточно быстро", — рассказал Сарана.
Он пояснил, что такие пациенты попадали в соответствующую статистику в том числе и после обнаружения инфекции при вскрытии.
"Статистика складывается из трех направлений. Это истинные больные, которые болели COVID-19 и погибли от него, это пациенты, у которых была какая-то другая патология и COVID-19 был выявлен в виде сопутствующего заболевания, и это те, у кого COVID-19 был обнаружен после на вскрытии. Все они попали в статистику", — отметил Сарана.
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Зампред комздрава подчеркнул, что в цифрах числятся умершие больные, которые находились как в перепрофилированных стационарах, так и в тех стационарах, которые изначально работали по инфекционному направлению.
"Учитывая время начала первой волны, было принято решение, что все пациенты, которые находятся в перепрофилированных медучреждениях и являются потенциально опасными, (в случае смерти) либо захоранивались особым способом в закрытых гробах, либо проводилась кремация", — добавил он.
Он пояснил, что в официальную статистику попадают те, в отношении кого имеется патологоанатомическое заключение об обнаружении коронавирусной инфекции, а также заключение о смерти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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