https://ria.ru/20201031/krematsiya-1582401746.html

В Петербурге объяснили несоответствие цифр по кремации умерших с COVID-19

В Петербурге объяснили несоответствие цифр по кремации умерших с COVID-19

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил расхождения данных по кремации умерших с коронавирусом с официальной статистикой смертности инфицированных. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T04:19

2020-10-31T04:19

2020-10-31T04:19

распространение нового коронавируса

андрей сарана

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил расхождения данных по кремации умерших с коронавирусом с официальной статистикой смертности инфицированных.Ранее интернет-издание "Фонтанка" опубликовало информацию из журнала учета актов кремации умерших, болевших COVID-19. Согласно данным этого документа, с 14 апреля по 27 октября во втором корпусе петербургского крематория, который отвели под скончавшихся с коронавирусной инфекцией людей, сожгли 5 868 тел, однако официальная статистика оперативного штаба по борьбе с COVID-19 за этот период показала, что в северной столице зарегестрировали 3 674 смертей.По словам зампреда комитета Андрея Сараны, летальные случаи по COVID-19 не всегда попадают в статистику смертности непосредственно в день кончины пациента.Он пояснил, что такие пациенты попадали в соответствующую статистику в том числе и после обнаружения инфекции при вскрытии. "Статистика складывается из трех направлений. Это истинные больные, которые болели COVID-19 и погибли от него, это пациенты, у которых была какая-то другая патология и COVID-19 был выявлен в виде сопутствующего заболевания, и это те, у кого COVID-19 был обнаружен после на вскрытии. Все они попали в статистику", — отметил Сарана.Зампред комздрава подчеркнул, что в цифрах числятся умершие больные, которые находились как в перепрофилированных стационарах, так и в тех стационарах, которые изначально работали по инфекционному направлению.Он пояснил, что в официальную статистику попадают те, в отношении кого имеется патологоанатомическое заключение об обнаружении коронавирусной инфекции, а также заключение о смерти.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей сарана, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество