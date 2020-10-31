Врач рассказала о тяжелом течении коронавируса у детей до трех лет
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция тяжелее протекает у детей до трех лет, рассказала газете "АиФ" врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова.
"Если у малыша высокая температура, одышка, судороги, многократная рвота — нужно незамедлительно вызвать скорую помощь", — рассказала специалист.
Зубова уточнила, что тяжелее всего инфекция протекает у малышей до года. Наибольший риск неблагоприятного течения болезни возникает у детей с сопутствующими патологиями — врожденными пороками развития, а также одновременным поражением организма несколькими видами вирусов.
Среди симптомов коронавируса у ребенка могут быть заложенный нос, отит, боль в горле или першение, сухой, мокрый кашель, одышка, боль в мышцах, слабость или судороги, диарея, а также тошнота.
При заражении ребенка специалист рекомендует наблюдать за его состоянием и фиксировать жалобы. Следует также исключить его контакты с пожилыми родственниками. Для компенсации дефицита солнца и свежего воздуха необходимо добавить в рацион питания ребенка витамин D.