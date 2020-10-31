https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582457103.html

Врач рассказала о тяжелом течении коронавируса у детей до трех лет

Врач рассказала о тяжелом течении коронавируса у детей до трех лет

РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T16:13

2020-10-31T16:13

2020-10-31T16:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

пермский край

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция тяжелее протекает у детей до трех лет, рассказала газете "АиФ" врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова.Зубова уточнила, что тяжелее всего инфекция протекает у малышей до года. Наибольший риск неблагоприятного течения болезни возникает у детей с сопутствующими патологиями — врожденными пороками развития, а также одновременным поражением организма несколькими видами вирусов.Среди симптомов коронавируса у ребенка могут быть заложенный нос, отит, боль в горле или першение, сухой, мокрый кашель, одышка, боль в мышцах, слабость или судороги, диарея, а также тошнота.При заражении ребенка специалист рекомендует наблюдать за его состоянием и фиксировать жалобы. Следует также исключить его контакты с пожилыми родственниками. Для компенсации дефицита солнца и свежего воздуха необходимо добавить в рацион питания ребенка витамин D.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582446953.html

пермский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, пермский край, общество