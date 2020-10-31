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https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582457103.html
Врач рассказала о тяжелом течении коронавируса у детей до трех лет
Врач рассказала о тяжелом течении коронавируса у детей до трех лет
РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:13
2020-10-31T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
пермский край
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция тяжелее протекает у детей до трех лет, рассказала газете "АиФ" врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова.Зубова уточнила, что тяжелее всего инфекция протекает у малышей до года. Наибольший риск неблагоприятного течения болезни возникает у детей с сопутствующими патологиями — врожденными пороками развития, а также одновременным поражением организма несколькими видами вирусов.Среди симптомов коронавируса у ребенка могут быть заложенный нос, отит, боль в горле или першение, сухой, мокрый кашель, одышка, боль в мышцах, слабость или судороги, диарея, а также тошнота.При заражении ребенка специалист рекомендует наблюдать за его состоянием и фиксировать жалобы. Следует также исключить его контакты с пожилыми родственниками. Для компенсации дефицита солнца и свежего воздуха необходимо добавить в рацион питания ребенка витамин D.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582446953.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, пермский край, общество

Врач рассказала о тяжелом течении коронавируса у детей до трех лет

16:13 31.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Коронавирусная инфекция тяжелее протекает у детей до трех лет, рассказала газете "АиФ" врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова.

"Если у малыша высокая температура, одышка, судороги, многократная рвота — нужно незамедлительно вызвать скорую помощь", — рассказала специалист.

Зубова уточнила, что тяжелее всего инфекция протекает у малышей до года. Наибольший риск неблагоприятного течения болезни возникает у детей с сопутствующими патологиями — врожденными пороками развития, а также одновременным поражением организма несколькими видами вирусов.
Среди симптомов коронавируса у ребенка могут быть заложенный нос, отит, боль в горле или першение, сухой, мокрый кашель, одышка, боль в мышцах, слабость или судороги, диарея, а также тошнота.
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При заражении ребенка специалист рекомендует наблюдать за его состоянием и фиксировать жалобы. Следует также исключить его контакты с пожилыми родственниками. Для компенсации дефицита солнца и свежего воздуха необходимо добавить в рацион питания ребенка витамин D.
 
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