https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582419263.html

В московские больницы за сутки поступили 1070 человек с COVID-19

В московские больницы за сутки поступили 1070 человек с COVID-19

Число выписанных пациентов в Москве превысило число госпитализированных с COVID-19 на 22,4%, за сутки в больницы поступило 1070 жителей с COVID-19, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:49

2020-10-31T10:49

2020-10-31T11:58

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число выписанных пациентов в Москве превысило число госпитализированных с COVID-19 на 22,4%, за сутки в больницы поступило 1070 жителей с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 4952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки из стационаров города выписано 1310 пациентов. За сутки в больницы поступило 1070 жителей с COVID-19. Таким образом, число выписанных превысило число госпитализированных на 22,4%", - сообщили в штабе.Уточняется, что 12,6% среди заболевших составляют дети, 43,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30% – от 46 до 65 лет.Еще 9,8% среди заболевших - пациенты от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество