https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582419263.html
В московские больницы за сутки поступили 1070 человек с COVID-19
В московские больницы за сутки поступили 1070 человек с COVID-19
Число выписанных пациентов в Москве превысило число госпитализированных с COVID-19 на 22,4%, за сутки в больницы поступило 1070 жителей с COVID-19, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:49
2020-10-31T10:49
2020-10-31T11:58
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число выписанных пациентов в Москве превысило число госпитализированных с COVID-19 на 22,4%, за сутки в больницы поступило 1070 жителей с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 4952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки из стационаров города выписано 1310 пациентов. За сутки в больницы поступило 1070 жителей с COVID-19. Таким образом, число выписанных превысило число госпитализированных на 22,4%", - сообщили в штабе.Уточняется, что 12,6% среди заболевших составляют дети, 43,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30% – от 46 до 65 лет.Еще 9,8% среди заболевших - пациенты от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Число выписанных пациентов в Москве
превысило число госпитализированных с COVID-19 на 22,4%, за сутки в больницы поступило 1070 жителей с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки из стационаров города выписано 1310 пациентов. За сутки в больницы поступило 1070 жителей с COVID-19. Таким образом, число выписанных превысило число госпитализированных на 22,4%", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 12,6% среди заболевших составляют дети, 43,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30% – от 46 до 65 лет.
Еще 9,8% среди заболевших - пациенты от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.