https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582419017.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста числа случаев коронавируса за сутки в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:48
2020-10-31T10:48
2020-10-31T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста числа случаев коронавируса за сутки в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%, 3. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/covid-1582404510.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, чеченская республика (чечня), республика татарстан (татарстан)