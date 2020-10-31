https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582419017.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста числа случаев коронавируса за сутки в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:48

2020-10-31T10:48

2020-10-31T10:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста числа случаев коронавируса за сутки в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%, 3. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/covid-1582404510.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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