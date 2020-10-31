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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582419017.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста числа случаев коронавируса за сутки в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:48
2020-10-31T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста числа случаев коронавируса за сутки в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%, 3. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/covid-1582404510.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, чеченская республика (чечня), республика татарстан (татарстан)

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:48 31.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСитуация с коронавирусом в городах РоссииМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Ситуация с коронавирусом в городах РоссииМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста числа случаев коронавируса за сутки в Чечне, Татарстане и Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%, 3. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,7%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Республика Татарстан (Татарстан)
 
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