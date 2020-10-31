Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582414649.html
На лаборатории для диагностики COVID-19 выделят более миллиарда рублей
На лаборатории для диагностики COVID-19 выделят более миллиарда рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:05
2020-10-31T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581932932_0:161:3097:1903_1400x0_80_0_0_f11c6aac70d561572d47f510ea9960dd.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса, средства будут распределены между 84 регионами, сообщает пресс-служба кабмина в субботу."Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более одного миллиарда рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Согласно сообщению, федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием. Исследования можно будет проводить с помощью высокочувствительных методов диагностики, что повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582215949.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581932932_66:0:2797:2048_1400x0_80_0_0_eb97cfeee9ff66195e470edda2b192dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

На лаборатории для диагностики COVID-19 выделят более миллиарда рублей

10:05 31.10.2020 (обновлено: 12:19 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса, средства будут распределены между 84 регионами, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
"Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более одного миллиарда рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 09:25Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, когда будет пик второй волны коронавируса в России
Согласно сообщению, федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием. Исследования можно будет проводить с помощью высокочувствительных методов диагностики, что повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.

"Деньги поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения", — заключили в ведомстве.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Крыму завершат строительство станции контроля космического пространства
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
04:27Сахалин временно откажется от услуг "Аэрофлота"
Лента новостейМолния