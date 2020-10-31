На лаборатории для диагностики COVID-19 выделят более миллиарда рублей
10:05 31.10.2020 (обновлено: 12:19 31.10.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса, средства будут распределены между 84 регионами, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
"Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более одного миллиарда рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием. Исследования можно будет проводить с помощью высокочувствительных методов диагностики, что повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.
"Деньги поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения", — заключили в ведомстве.
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