https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582414649.html

На лаборатории для диагностики COVID-19 выделят более миллиарда рублей

На лаборатории для диагностики COVID-19 выделят более миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса,... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:05

2020-10-31T10:05

2020-10-31T12:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса, средства будут распределены между 84 регионами, сообщает пресс-служба кабмина в субботу."Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более одного миллиарда рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Согласно сообщению, федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием. Исследования можно будет проводить с помощью высокочувствительных методов диагностики, что повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582215949.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество