https://ria.ru/20201031/khabarovsk-1582429101.html

В Хабаровске около 300 человек вышли на несанкционированную акцию

В Хабаровске около 300 человек вышли на несанкционированную акцию

Около 300 человек собрались в Хабаровске у здания правительства региона на несанкционированную, 113-ю по счету, акцию в поддержку экс-губернатора Сергея... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:12

2020-10-31T12:12

2020-10-31T12:12

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

москва

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 31 окт — РИА Новости. Около 300 человек собрались в Хабаровске у здания правительства региона на несанкционированную, 113-ю по счету, акцию в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, сообщается на сайте администрации Хабаровска."Несмотря на хорошую погоду, на митинг в 113-й раз на площади Ленина в Хабаровске собралось едва ли 300 человек", - сообщает городская администрация.Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в пятницу, что простил всех протестующих, кто выходит на улицы с оскорбительными лозунгами в его адрес на несанкционированных акциях.Как информирует мэрия, в крае сохраняется неблагоприятная эпидемическая обстановка, связанная с распространением COVID-19. Введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все пришедшие на несанкционированную акцию находятся под пристальным вниманием силовых структур.По данным пресс-службы городской администрации, за время проведения несанкционированных акций на территории Хабаровского края пресечено 353 административных правонарушения. Суды в итоге приняли 339 решений: выписали штрафы на сумму около 2,5 миллионов рублей, 53 административных ареста, 37 – обязательные работы.Несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят ежедневно с 11 июля. СК РФ обвиняет его в организации убийств в 2000-х годах двух предпринимателей и покушении на бизнесмена. Виновным себя он не признает. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Басманный суд Москвы 3 сентября продлил экс-губернатору срок ареста до 9 декабря. Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20201013/provokatory-1579506776.html

https://ria.ru/20200730/1575123080.html

москва

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, москва, хабаровск, хабаровский край, происшествия