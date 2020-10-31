https://ria.ru/20201031/karabakh-1582395022.html

Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху

Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху

Баку и Ереван включились в открытый и содержательный обмен мнениями для прояснения позиций на переговорах по Карабаху, говорится в заявлении сопредседателей... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:30

2020-10-31T00:30

2020-10-31T00:30

нагорный карабах

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

франция

ереван

вена

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Баку и Ереван включились в открытый и содержательный обмен мнениями для прояснения позиций на переговорах по Карабаху, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).

нагорный карабах

азербайджан

армения

россия

франция

ереван

вена

сша

баку

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, россия, обсе, франция, ереван, вена, сша, баку, в мире