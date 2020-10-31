https://ria.ru/20201031/karabakh-1582395022.html
Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
Баку и Ереван включились в открытый и содержательный обмен мнениями для прояснения позиций на переговорах по Карабаху, говорится в заявлении сопредседателей... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:30
2020-10-31T00:30
2020-10-31T00:30
нагорный карабах
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
обсе
франция
ереван
вена
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Баку и Ереван включились в открытый и содержательный обмен мнениями для прояснения позиций на переговорах по Карабаху, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).
нагорный карабах
азербайджан
армения
россия
франция
ереван
вена
сша
баку
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, россия, обсе, франция, ереван, вена, сша, баку, в мире