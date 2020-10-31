https://ria.ru/20201031/gazprom-1582403665.html

Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить

Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить

2". РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T07:02

2020-10-31T07:02

2020-10-31T07:02

северный поток — 2

балтийское море

газпром

евросоюз

сша

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Энергетический эксперт Борис Марцинкевич рассказал, почему "Газпром" может не спешить с завершением строительства газопровода "Северный поток — 2".Специалист отметил, что с одним судном-трубопрокладчиком проект невозможно завершить быстро, но у российской компании нет причин торопиться.Кроме того, эксперт предположил, что строительство "Северного потока — 2" станет последним совместным проектом России и Евросоюза, так как ЕС "старательно, упорно показывает себя как ненадежный экономический партнер"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, а позже расширили их.

https://ria.ru/20201023/gazoprovod-1581166439.html

балтийское море

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, балтийское море, газпром, евросоюз, сша, украина, в мире, экономика