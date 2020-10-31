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Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
2". РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T07:02
2020-10-31T07:02
северный поток — 2
балтийское море
газпром
евросоюз
сша
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Энергетический эксперт Борис Марцинкевич рассказал, почему "Газпром" может не спешить с завершением строительства газопровода "Северный поток — 2".Специалист отметил, что с одним судном-трубопрокладчиком проект невозможно завершить быстро, но у российской компании нет причин торопиться.Кроме того, эксперт предположил, что строительство "Северного потока — 2" станет последним совместным проектом России и Евросоюза, так как ЕС "старательно, упорно показывает себя как ненадежный экономический партнер"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, а позже расширили их.
https://ria.ru/20201023/gazoprovod-1581166439.html
балтийское море
сша
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северный поток — 2, балтийское море, газпром, евросоюз, сша, украина, в мире, экономика

Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить

07:02 31.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Энергетический эксперт Борис Марцинкевич рассказал, почему "Газпром" может не спешить с завершением строительства газопровода "Северный поток 2".
Специалист отметил, что с одним судном-трубопрокладчиком проект невозможно завершить быстро, но у российской компании нет причин торопиться.

"Для "Газпрома" никакой необходимости торопиться нет, потому что транзитные мощности "Ямал-Европа" и ГТС Украины в соответствии с соглашением с учетом уровня закаченности подземных хранилищ на территории Европы этот сезон позволяют пройти совершенно без спешки", – сказал Марцинкевич в беседе со Sputnik Литва.

Кроме того, эксперт предположил, что строительство "Северного потока — 2" станет последним совместным проектом России и Евросоюза, так как ЕС "старательно, упорно показывает себя как ненадежный экономический партнер".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, а позже расширили их.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 12:34
В МИД рассказали о позиции европейских компаний по "Северному потоку — 2"
 
Северный поток — 2Балтийское мореГазпромЕвросоюзСШАУкраинаВ миреЭкономика
 
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