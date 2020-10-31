Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Энергетический эксперт Борис Марцинкевич рассказал, почему "Газпром" может не спешить с завершением строительства газопровода "Северный поток — 2".
Специалист отметил, что с одним судном-трубопрокладчиком проект невозможно завершить быстро, но у российской компании нет причин торопиться.
"Для "Газпрома" никакой необходимости торопиться нет, потому что транзитные мощности "Ямал-Европа" и ГТС Украины в соответствии с соглашением с учетом уровня закаченности подземных хранилищ на территории Европы этот сезон позволяют пройти совершенно без спешки", – сказал Марцинкевич в беседе со Sputnik Литва.
Кроме того, эксперт предположил, что строительство "Северного потока — 2" станет последним совместным проектом России и Евросоюза, так как ЕС "старательно, упорно показывает себя как ненадежный экономический партнер".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.