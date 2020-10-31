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Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20201031/finansirovanie-1582472219.html
МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной Осетии
МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной Осетии
МСП Банк профинансирует на сумму 265 миллионов рублей реализацию инвестпроекта ООО "ОСК 21 ВЕК", предусматривающего создание в Северной Осетии современного... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T18:48
2020-10-31T18:48
республика северная осетия - алания
скфо
республика северная осетия - алания
мсп банк
экономика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МСП Банк профинансирует на сумму 265 миллионов рублей реализацию инвестпроекта ООО "ОСК 21 ВЕК", предусматривающего создание в Северной Осетии современного завода стройматериалов, которые могут быть использованы, в том числе, для сооружения высокогорного туристического комплекса "Мамисон", сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов.Он выступил в субботу в Беслане на совещании по перечню мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, которое прошло с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Вячеслава Битарова.Новое предприятие будет выпускать широкий спектр изделий и конструкций из бетона и железобетона с использованием высокоэффективных производственных технологий, для чего предусматривается приобретение полного комплекта оборудования и оснащения. "Реализация такого проекта крайне важна, так как в Республике Северная Осетия - Алания активно развивается городская инфраструктура, реализуются новые инвестиционные проекты в различных секторах экономики, предполагающие строительство зданий, сооружений и инфраструктуры. Важно отметить и планы строительства федеральной дороги объезда города Владикавказ, что предполагает дополнительные объемы строительства сооружений, мостов и других сопутствующих объектов. Наконец, учитывается возобновление строительства туристического высокогорного комплекса "Мамисон", а это еще десятки тысяч квадратных метров коммерческой застройки", - привели в пресс-службе банка слова Демельханова.По его словам, реализация проекта позволит заместить завозимую в республику продукцию по отдельным позициям – до 70%, существенно повысить ее качество, снизить себестоимость на 20-30%, сократить транспортные издержки.Как отметил на совещании глава Минэкономразвития, туристическая сфера должна стать точкой роста для экономики Северного Кавказа, в частности, Северной Осетии."На следующий год нам удалось добиться существенного увеличения по многим статьям финансирования Северного Кавказа, в первую очередь, по финансированию туризма", - привели слова Решетникова в пресс-службе министерства. Он напомнил, что на реализацию туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" на ближайшие три года предусмотрено 6,4 миллиарда рублей. "Он должен стать якорным проектом для республики", - сказал Решетников.
https://ria.ru/20201029/bank-1582151154.html
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скфо, республика северная осетия - алания, мсп банк, экономика

МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной Осетии

18:48 31.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МСП Банк профинансирует на сумму 265 миллионов рублей реализацию инвестпроекта ООО "ОСК 21 ВЕК", предусматривающего создание в Северной Осетии современного завода стройматериалов, которые могут быть использованы, в том числе, для сооружения высокогорного туристического комплекса "Мамисон", сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов.
Он выступил в субботу в Беслане на совещании по перечню мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, которое прошло с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Вячеслава Битарова.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 17:59
МСП Банк: Северный Кавказ лидирует по объему кредитования МСП
Новое предприятие будет выпускать широкий спектр изделий и конструкций из бетона и железобетона с использованием высокоэффективных производственных технологий, для чего предусматривается приобретение полного комплекта оборудования и оснащения.
"Реализация такого проекта крайне важна, так как в Республике Северная Осетия - Алания активно развивается городская инфраструктура, реализуются новые инвестиционные проекты в различных секторах экономики, предполагающие строительство зданий, сооружений и инфраструктуры. Важно отметить и планы строительства федеральной дороги объезда города Владикавказ, что предполагает дополнительные объемы строительства сооружений, мостов и других сопутствующих объектов. Наконец, учитывается возобновление строительства туристического высокогорного комплекса "Мамисон", а это еще десятки тысяч квадратных метров коммерческой застройки", - привели в пресс-службе банка слова Демельханова.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 17:29
Более 11 тысяч калужских бизнесменов используют Бизнес-навигатор МСП
По его словам, реализация проекта позволит заместить завозимую в республику продукцию по отдельным позициям – до 70%, существенно повысить ее качество, снизить себестоимость на 20-30%, сократить транспортные издержки.
Как отметил на совещании глава Минэкономразвития, туристическая сфера должна стать точкой роста для экономики Северного Кавказа, в частности, Северной Осетии.
"На следующий год нам удалось добиться существенного увеличения по многим статьям финансирования Северного Кавказа, в первую очередь, по финансированию туризма", - привели слова Решетникова в пресс-службе министерства. Он напомнил, что на реализацию туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" на ближайшие три года предусмотрено 6,4 миллиарда рублей. "Он должен стать якорным проектом для республики", - сказал Решетников.
IV Восточный экономический форум. День первый. Председатель правления, член наблюдательного совета АО МСП Банк Дмитрий Голованов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 17:46
Голованов: краудфандинг может стать прорывом в финансировании сферы МСП
 
Республика Северная Осетия - АланияСКФОРеспублика Северная Осетия - АланияМСП БанкЭкономика
 
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