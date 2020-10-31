https://ria.ru/20201031/finansirovanie-1582472219.html

МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной Осетии

МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной Осетии

МСП Банк профинансирует на сумму 265 миллионов рублей реализацию инвестпроекта ООО "ОСК 21 ВЕК", предусматривающего создание в Северной Осетии современного... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T18:48

2020-10-31T18:48

2020-10-31T18:48

республика северная осетия - алания

скфо

республика северная осетия - алания

мсп банк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_17d6d56dbbe47b90b5ef8afd10116813.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МСП Банк профинансирует на сумму 265 миллионов рублей реализацию инвестпроекта ООО "ОСК 21 ВЕК", предусматривающего создание в Северной Осетии современного завода стройматериалов, которые могут быть использованы, в том числе, для сооружения высокогорного туристического комплекса "Мамисон", сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов.Он выступил в субботу в Беслане на совещании по перечню мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, которое прошло с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Вячеслава Битарова.Новое предприятие будет выпускать широкий спектр изделий и конструкций из бетона и железобетона с использованием высокоэффективных производственных технологий, для чего предусматривается приобретение полного комплекта оборудования и оснащения. "Реализация такого проекта крайне важна, так как в Республике Северная Осетия - Алания активно развивается городская инфраструктура, реализуются новые инвестиционные проекты в различных секторах экономики, предполагающие строительство зданий, сооружений и инфраструктуры. Важно отметить и планы строительства федеральной дороги объезда города Владикавказ, что предполагает дополнительные объемы строительства сооружений, мостов и других сопутствующих объектов. Наконец, учитывается возобновление строительства туристического высокогорного комплекса "Мамисон", а это еще десятки тысяч квадратных метров коммерческой застройки", - привели в пресс-службе банка слова Демельханова.По его словам, реализация проекта позволит заместить завозимую в республику продукцию по отдельным позициям – до 70%, существенно повысить ее качество, снизить себестоимость на 20-30%, сократить транспортные издержки.Как отметил на совещании глава Минэкономразвития, туристическая сфера должна стать точкой роста для экономики Северного Кавказа, в частности, Северной Осетии."На следующий год нам удалось добиться существенного увеличения по многим статьям финансирования Северного Кавказа, в первую очередь, по финансированию туризма", - привели слова Решетникова в пресс-службе министерства. Он напомнил, что на реализацию туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" на ближайшие три года предусмотрено 6,4 миллиарда рублей. "Он должен стать якорным проектом для республики", - сказал Решетников.

https://ria.ru/20201029/bank-1582151154.html

https://ria.ru/20201029/navigator-1582143162.html

https://ria.ru/20201029/kraudfanding-1582147682.html

скфо

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скфо, республика северная осетия - алания, мсп банк, экономика