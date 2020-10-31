Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/ekaterinburg-1582440616.html
Советник гендиректора УГМК покончил с собой
Советник гендиректора УГМК покончил с собой
Советник гендиректора УГМК, глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил жизнь самоубийством, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:48
2020-10-31T15:03
скр
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582439859_35:0:606:321_1400x0_80_0_0_eb9aa382de1d446acd92a75b853c3913.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Советник гендиректора УГМК, глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил жизнь самоубийством, сообщил РИА Новости источник в бизнес-кругах.Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, это произошло 30 октября в районе 23:00 (21:00 мск). "Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон", — сказал Горелых.Он добавил, что лично знал Рябцева, и выразил соболезнования всем его близким и знакомым.В УГМК сообщили, что не обладают информацией о произошедшем. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по этой ситуации.
https://ria.ru/20200627/1573550677.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582439859_107:0:535:321_1400x0_80_0_0_1c5547fb6f8e2d264b33cd82759d32b0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скр, валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия

Советник гендиректора УГМК покончил с собой

13:48 31.10.2020 (обновлено: 15:03 31.10.2020)
 
© Фото : УМВД России по городу ЕкатеринбургуАлексей Рябцев
Алексей Рябцев - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : УМВД России по городу Екатеринбургу
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Советник гендиректора УГМК, глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил жизнь самоубийством, сообщил РИА Новости источник в бизнес-кругах.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, это произошло 30 октября в районе 23:00 (21:00 мск).
"Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон", — сказал Горелых.
Он добавил, что лично знал Рябцева, и выразил соболезнования всем его близким и знакомым.
В УГМК сообщили, что не обладают информацией о произошедшем. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по этой ситуации.
Генеральный директор строительной компании Пионер Андрей Грудин - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
27 июня, 10:49
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"
 
СКРВалерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
04:27Сахалин временно откажется от услуг "Аэрофлота"
04:18Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Лента новостейМолния