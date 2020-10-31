https://ria.ru/20201031/ekaterinburg-1582440616.html

Советник гендиректора УГМК покончил с собой

Советник гендиректора УГМК покончил с собой

Советник гендиректора УГМК, глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил жизнь самоубийством, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:48

2020-10-31T13:48

2020-10-31T15:03

скр

валерий горелых

гумвд

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Советник гендиректора УГМК, глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил жизнь самоубийством, сообщил РИА Новости источник в бизнес-кругах.Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, это произошло 30 октября в районе 23:00 (21:00 мск). "Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон", — сказал Горелых.Он добавил, что лично знал Рябцева, и выразил соболезнования всем его близким и знакомым.В УГМК сообщили, что не обладают информацией о произошедшем. В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев по этой ситуации.

https://ria.ru/20200627/1573550677.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия