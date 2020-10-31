https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582417701.html
При взрыве кислородных баллонов в больнице Челябинска никто не пострадал
При взрыве кислородных баллонов в больнице Челябинска никто не пострадал
Пострадавших при взрыве кислородных баллонов в медучреждении в Челябинске нет, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, сообщили экстренные службы РИА... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:37
2020-10-31T10:37
2020-10-31T11:50
взрыв в челябинской поликлинике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пострадавших при взрыве кислородных баллонов в медучреждении в Челябинске нет, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, сообщили экстренные службы РИА Новости."В хозяйственной пристройке больницы № 2 на улице Ленина, дом 82, где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет. Площадь пожара 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что обстоятельства ЧП уточняются.Добавляется, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения произошло возгорание кислородной будки два на два метра, которая является пристройкой к корпусу. Сейчас проводится эвакуация.
https://ria.ru/20201024/pozhar-1581368396.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия