https://ria.ru/20201031/belorussiya-1582455095.html

На границе Белоруссии с Украиной задержали группу радикалов с оружием

На границе Белоруссии с Украиной задержали группу радикалов с оружием

Белорусские пограничники задержали группу "радикально настроенных" людей с оружием вблизи украинской границы, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:58

2020-10-31T15:58

2020-10-31T17:34

протесты в белоруссии

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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Белорусские пограничники задержали группу "радикально настроенных" людей с оружием вблизи украинской границы, сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.Это произошло 28 октября в районе населенного пункта Забозье Ельского района.Как уточнил Бычковский, задержали "четырех сторонников анархистского движения".У задержанных обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет, холодное оружие и баллончики с перцовым газом. При себе у них также были палатки, саперная лопата, топор, фонари, средства связи с гарнитурами скрытого ношения, ноутбуки и GPS-навигаторы, сим-карта украинского оператора.Кроме того, у них были другие специальная экипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах, отметил собеседник агентства.Государственный телеканал ОНТ связал задержание с недавними случаями поджогов административных зданий в республике.По информации ОНТ, задержанные планировали отход с белорусской территории к украинской границе.Ночью 28 октября в Мозыре подожгли отдел ГАИ Мозырского РОВД, одно из помещений выгорело, пострадавших нет. Правоохранители квалифицировали это как теракт. Ранее, 21 октября, неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района, а незадолго до этого горел межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске.С августа в Белоруссии проходят протесты против результатов президентских выборов, победителем которых признали Александра Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Сторонники оппозиции считают, что победила Светлана Тихановская.Силовики при разгонах акций использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201031/minsk-1582447537.html

https://ria.ru/20201031/studenty-1582395645.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, украина, в мире