https://ria.ru/20201031/belorussiya-1582439610.html

В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала "Водители 97"

В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала "Водители 97"

Белорусская милиция задержала администратора Telegram-канала, где, в частности, обсуждали блокировку дорог Белоруссии, возбуждено уголовное дело за призывы к... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:46

2020-10-31T13:46

2020-10-31T13:46

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белорусская милиция задержала администратора Telegram-канала, где, в частности, обсуждали блокировку дорог Белоруссии, возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а сам канал могут признать экстремистским, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии."Задержана администратор Telegram-канала "Водители 97". Ресурс собираются признать экстремистским", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.Там пояснили, что сотрудники МВД вышли на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября. До этого, отмечается в сообщении, "милиционеры задержали "доброго админа" из этого же канала, призывавшего разбрасывать гвозди и саморезы на дорогах, блокируя движение транспорта". Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск.В частности, по информации пресс-службы, "минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокировке дорог в конкретных местах и время, выводу из строя средств наружных камер наблюдения и светофоров, а также участию в протестах и забастовках"."Администраторы канала выдвигают политические требования, призывают остановить производство на госпредприятиях, оказывать воздействие на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать иные радикальные действия, которые они же и координировали", - отмечается в сообщении.Согласно ему, возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенные с использованием интернета.Кроме того, согласно данным пресс-службы, задержано пять активных участников указанного Telegram-канала по другим эпизодам преступной деятельности. "Установлено несколько сотен радикальных участников, действиям которых будет дана правовая оценка. У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, "ежи" для пробития колес, биты. Сейчас проводится работа, направленная на признание ресурса "Водители 97" экстремистским", - подчеркивается там.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201031/studenty-1582395645.html

https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582363075.html

белоруссия

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"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно. 2020-10-31T13:46 true PT1M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире