Азербайджан заявил об уничтожении армянской боевой техники
БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении бовой техники и живой силы вооруженных сил Армении в зоне боевых действий в Карабахе.
"Тридцать первого октября в первой половине дня в результате ударов азербайджанской армии были уничтожены боевая техника и большое число живой силы противника. Точными огневыми ударами по противнику были уничтожены три танка, один РСЗО "Град", один грузовик с боеприпасами, три гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Видео проведенной операции минобороны разместило на своем Telegram-канале.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Очередная попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе