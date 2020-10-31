https://ria.ru/20201031/azerbaydzhan-1582457743.html

Азербайджан заявил об уничтожении армянской боевой техники

Азербайджан заявил об уничтожении армянской боевой техники

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении бовой техники и живой силы вооруженных сил Армении в зоне боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T16:19

2020-10-31T16:19

2020-10-31T16:19

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

сша

армения

в мире

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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении бовой техники и живой силы вооруженных сил Армении в зоне боевых действий в Карабахе."Тридцать первого октября в первой половине дня в результате ударов азербайджанской армии были уничтожены боевая техника и большое число живой силы противника. Точными огневыми ударами по противнику были уничтожены три танка, один РСЗО "Град", один грузовик с боеприпасами, три гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Видео проведенной операции минобороны разместило на своем Telegram-канале.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Очередная попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорный карабах

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, сша, армения, в мире