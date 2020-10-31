В Баку опровергли заявления Еревана об обстреле города Шуша в Карабахе
10:21 31.10.2020 (обновлено: 11:10 31.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что сообщения Еревана об обстреле Шуши являются дезинформацией и направлены на обострение ситуации.
"Распространенная армянскими СМИ информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу Шушу, является очередной ложью противника и направлена на обострение ситуации. В очередной раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии наносят ответные удары только по огневым точкам противника", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.