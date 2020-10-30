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https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582384808.html
США готовы помочь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции
США готовы помочь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции
США готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции, заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:06
2020-10-30T22:06
роберт о'брайен
землетрясение в греции и турции
греция
турция
измир
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. США готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции, заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен."Наши молитвы с народом Турции и Греции после сегодняшнего землетрясения. Прекрасно видеть, как обе страны отложили свои разногласия, чтобы помочь друг другу во время нужды. Соединенные Штаты тоже готовы оказать содействие", - написал он в своем Twitter.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.Министры иностранных делах Турции Мевлют Чавушоглу и Греции Никос Дендиас договорились о взаимопомощи после землетрясения.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
греция
турция
измир
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения
В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет.
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роберт о'брайен, землетрясение в греции и турции, греция, турция, измир, сша, в мире

США готовы помочь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции

22:06 30.10.2020
 
© REUTERS / Tuncay DersinliogluПоследствия землетрясения в Измире, Турция
Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. США готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции, заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Наши молитвы с народом Турции и Греции после сегодняшнего землетрясения. Прекрасно видеть, как обе страны отложили свои разногласия, чтобы помочь друг другу во время нужды. Соединенные Штаты тоже готовы оказать содействие", - написал он в своем Twitter.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.
Министры иностранных делах Турции Мевлют Чавушоглу и Греции Никос Дендиас договорились о взаимопомощи после землетрясения.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
© REUTERS / Tuncay DersinliogluПоследствия землетрясения в Измире, Турция
Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
Последствия землетрясения в Измире, Турция
 
Роберт О'БрайенЗемлетрясение в Греции и ТурцииГрецияТурцияИзмирСШАВ мире
 
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