https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582384808.html

США готовы помочь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции

США готовы помочь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции

США готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции, заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:06

2020-10-30T22:06

2020-10-30T22:06

роберт о'брайен

землетрясение в греции и турции

греция

турция

измир

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. США готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Греции, заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен."Наши молитвы с народом Турции и Греции после сегодняшнего землетрясения. Прекрасно видеть, как обе страны отложили свои разногласия, чтобы помочь друг другу во время нужды. Соединенные Штаты тоже готовы оказать содействие", - написал он в своем Twitter.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.Министры иностранных делах Турции Мевлют Чавушоглу и Греции Никос Дендиас договорились о взаимопомощи после землетрясения.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.

греция

турция

измир

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-30T22:06 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, землетрясение в греции и турции, греция, турция, измир, сша, в мире