https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582379116.html

СМИ: в Греции 20 человек пострадали после землетрясения

СМИ: в Греции 20 человек пострадали после землетрясения

Ранения при землетрясении на греческом острове Самос получили около 20 человек, двоих перевозят в Афины самолетами, сообщает греческое общественное телевидение... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:15

2020-10-30T21:15

2020-10-30T21:15

землетрясение в эгейском море

эгейское море

греция

в мире

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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Ранения при землетрясении на греческом острове Самос получили около 20 человек, двоих перевозят в Афины самолетами, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Серьезные переломы получили 14-летний подросток и 63-летняя женщина, они перевезены в Афины.В больнице Самоса находятся семеро раненых, их жизни вне опасности. Еще 10 гражданам была оказана первая помощь в центре здоровья в Карловаси, затем они вернулись в свои дома, сообщает телевидение.При землетрясении погибли двое школьников – 15-летний юноша и 17-летняя девушка. Они шли по узкой улице города, когда рухнула стена, сообщило телевидение.Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

https://ria.ru/20201030/video-1582372634.html

эгейское море

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, греция, в мире