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https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582379116.html
СМИ: в Греции 20 человек пострадали после землетрясения
СМИ: в Греции 20 человек пострадали после землетрясения
Ранения при землетрясении на греческом острове Самос получили около 20 человек, двоих перевозят в Афины самолетами, сообщает греческое общественное телевидение... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:15
2020-10-30T21:15
землетрясение в эгейском море
эгейское море
греция
в мире
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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Ранения при землетрясении на греческом острове Самос получили около 20 человек, двоих перевозят в Афины самолетами, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Серьезные переломы получили 14-летний подросток и 63-летняя женщина, они перевезены в Афины.В больнице Самоса находятся семеро раненых, их жизни вне опасности. Еще 10 гражданам была оказана первая помощь в центре здоровья в Карловаси, затем они вернулись в свои дома, сообщает телевидение.При землетрясении погибли двое школьников – 15-летний юноша и 17-летняя девушка. Они шли по узкой улице города, когда рухнула стена, сообщило телевидение.Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
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эгейское море
греция
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землетрясение в эгейском море, эгейское море, греция, в мире

СМИ: в Греции 20 человек пострадали после землетрясения

21:15 30.10.2020
 
© REUTERS / Samos24.gr Последствия землетрясения на острове Самос в Греции
Последствия землетрясения на острове Самос в Греции - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Samos24.gr
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Ранения при землетрясении на греческом острове Самос получили около 20 человек, двоих перевозят в Афины самолетами, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Серьезные переломы получили 14-летний подросток и 63-летняя женщина, они перевезены в Афины.
В больнице Самоса находятся семеро раненых, их жизни вне опасности. Еще 10 гражданам была оказана первая помощь в центре здоровья в Карловаси, затем они вернулись в свои дома, сообщает телевидение.
При землетрясении погибли двое школьников – 15-летний юноша и 17-летняя девушка. Они шли по узкой улице города, когда рухнула стена, сообщило телевидение.
Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
Цунами, вызванное землетрясением, в Измире - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Землетрясение в Эгейском мореЭгейское мореГрецияВ мире
 
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