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https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582343498.html
Греция выразила Турции соболезнования в связи с землетрясением
Греция выразила Турции соболезнования в связи с землетрясением
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:10
2020-10-30T19:18
землетрясение в эгейском море
греция
турция
в мире
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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении.Об этом Мицотакис написал в своем аккаунте в Twitter.МИД Греции сообщил, что после землетрясения, поразившего Самос и Измир, министр иностранных дел Никос Дендиас связался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и выразил готовность греческого правительства немедленно отправить силы специального подразделения по борьбе с последствиями стихийных бедствий (ЕМАК) в Турцию, чтобы помочь освободить оказавшихся под завалами граждан.Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Греческие СМИ сообщили о четырех раненых.Турецкие власти сообщают, что по меньшей мере шесть человек погибли, 202 получили ранения. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире.
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греция
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землетрясение в эгейском море, греция, турция, в мире

Греция выразила Турции соболезнования в связи с землетрясением

18:10 30.10.2020 (обновлено: 19:18 30.10.2020)
 
© AP Photo / Ismail GokmenЛюди на улице Измира во время земелетрясения
Люди на улице Измира во время земелетрясения - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Ismail Gokmen
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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении.
Об этом Мицотакис написал в своем аккаунте в Twitter.
Цунами после землетрясения в Измире - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
17:33
Опубликовано видео цунами после землетрясения у берегов Турции

"Я только что позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, поразившего обе наши страны. Какими бы ни были наши разногласия, сейчас время, когда нашим народам надо быть вместе", - написал Мицотакис.

МИД Греции сообщил, что после землетрясения, поразившего Самос и Измир, министр иностранных дел Никос Дендиас связался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и выразил готовность греческого правительства немедленно отправить силы специального подразделения по борьбе с последствиями стихийных бедствий (ЕМАК) в Турцию, чтобы помочь освободить оказавшихся под завалами граждан.
Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Греческие СМИ сообщили о четырех раненых.
Турецкие власти сообщают, что по меньшей мере шесть человек погибли, 202 получили ранения. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире.
Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

По меньшей мере 12 человек погибли.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более 400 пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
 
Землетрясение в Эгейском мореГрецияТурцияВ мире
 
Политика
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