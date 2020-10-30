https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582343498.html

Греция выразила Турции соболезнования в связи с землетрясением

Греция выразила Турции соболезнования в связи с землетрясением

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:10

2020-10-30T18:10

2020-10-30T19:18

землетрясение в эгейском море

греция

турция

в мире

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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении.Об этом Мицотакис написал в своем аккаунте в Twitter.МИД Греции сообщил, что после землетрясения, поразившего Самос и Измир, министр иностранных дел Никос Дендиас связался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и выразил готовность греческого правительства немедленно отправить силы специального подразделения по борьбе с последствиями стихийных бедствий (ЕМАК) в Турцию, чтобы помочь освободить оказавшихся под завалами граждан.Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Греческие СМИ сообщили о четырех раненых.Турецкие власти сообщают, что по меньшей мере шесть человек погибли, 202 получили ранения. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире.

https://ria.ru/20201030/tsunami-1582330698.html

греция

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, греция, турция, в мире