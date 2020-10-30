https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582297803.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD). РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:24

2020-10-30T15:24

2020-10-30T19:17

землетрясение в эгейском море

измир (провинция)

турция

стамбул

в мире

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АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).Погибли минимум четыре человека, еще около 120 пострадали. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 километра. По данным турецких СМИ и очевидцев, толчки ощущались в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле."Несколько зданий в районах Буджа, Байраклы и Борнова разрушены", — заявил генеральный секретарь мэра Измира Бугра Гёкче в эфире NTV.Глава МВД Турции Сулейман Сойлу уточнил в Twitter, что пострадали шесть зданий.Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в районе Додеканесских островов в Греции. По данным сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине десяти километров. Колебания ощущались и в Афинах.

измир (провинция)

турция

стамбул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-30T15:24 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, измир (провинция), турция, стамбул, в мире