В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6
BREAKING - Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020
Major earthquake (6.8-7.0) in the Aegean off the coast of Turkey has caused significant damage in Izmir. https://t.co/lOafWgCdyF— David Lepeska (@dlepeska) October 30, 2020
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.
В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Strong earthquake shakes Western Turkey https://t.co/bv2jlI1Qk7— Aslam Chandio (@AslamChandio_) October 30, 2020