https://ria.ru/20201030/zastroyka-1582367162.html

В Мордовии обсудили проекты новой жилой застройки Саранска

В Мордовии обсудили проекты новой жилой застройки Саранска

Глава Мордовии Владимир Волков на совещании по жилищному строительству в республике обсудил проекты новой жилой застройки в Саранске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:51

2020-10-30T19:51

2020-10-30T19:51

республика мордовия

россия

жилье

владимир волков (политик)

республика мордовия

саранск

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков на совещании по жилищному строительству в республике обсудил проекты новой жилой застройки в Саранске, сообщает пресс-служба главы региона.Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает доведение объемов ежегодного жилищного строительства в стране до 120 миллионов квадратных метров к 2030 году.Глава региона отметил, что в рамках выполнения национального проекта ставится задача ежегодного наращивания объемов жилищного строительства. "Это позволит нам в 2021 -2022 годах и в дальнейшем обеспечить наших строителей работой", - сказал Волков.При рассмотрении планируемой застройки глава республики призвал обратить особое внимание на функциональность дворовых территорий, количество парковочных мест, наличие детских и спортивных площадок, а также доступность детских садов и школ.

https://ria.ru/20201029/zavod-1582057840.html

https://ria.ru/20201016/dorogi-1580185124.html

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саранск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, владимир волков (политик), республика мордовия, саранск, общество