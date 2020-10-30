В Мордовии обсудили проекты новой жилой застройки Саранска
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков на совещании по жилищному строительству в республике обсудил проекты новой жилой застройки в Саранске, сообщает пресс-служба главы региона.
Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает доведение объемов ежегодного жилищного строительства в стране до 120 миллионов квадратных метров к 2030 году.
"Волков отметил, что если к чемпионату мира по футболу 2018 года строители республики были задействованы, в основном, на возведении крупных инфраструктурных объектов, то теперь в рамках нацпроекта большие задачи предстоит решать по жилищному строительству. В частности, обсуждались вопросы по возведению жилого комплекса в районе торгового центра "Макс" на Юго-Западе в Саранске. Также рассматривались проекты продолжения жилой застройки в районе улицы Фурманова, стадиона "Мордовия Арена", Северо-Восточного шоссе и парка Ленинского района", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что в рамках выполнения национального проекта ставится задача ежегодного наращивания объемов жилищного строительства. "Это позволит нам в 2021 -2022 годах и в дальнейшем обеспечить наших строителей работой", - сказал Волков.
При рассмотрении планируемой застройки глава республики призвал обратить особое внимание на функциональность дворовых территорий, количество парковочных мест, наличие детских и спортивных площадок, а также доступность детских садов и школ.