https://ria.ru/20201030/vneshnyaya-politika-1582272466.html

Онлайн-конференция о франко-турецких противоречиях и их последствиях

Онлайн-конференция о франко-турецких противоречиях и их последствиях

3 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о франко-турецких противоречиях через призму евроатлантической солидарности.

2020-10-30T13:41

2020-10-30T13:41

2020-10-30T13:41

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Задать вопросУчастники:- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;- заведующая Центром евроатлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор НИУ ВШЭ Татьяна ЗВЕРЕВА;- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ;- старший научный сотрудник сектора региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел ТИМОФЕЕВ.В конце октября Париж и Анкара обменялись оскорбительными репликами и жесткими ультиматумами из-за заявления французского президента Э. Макрона о праве на оскорбление религиозных чувств как естественной свободе человека, прозвучавшего в ответ на убийство школьного учителя, демонстрировавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. Естественно, это заявление вызвало бурю возмущения во всем исламском мире, а позже стало толчком к кровавому теракту в Ницце. Турция наряду с другими государствами проявила солидарность с французским народом и решительно осудила кровавую бойню в Ницце, однако франко-турецкие противоречия по-прежнему сохраняются, а значит, сохраняются противоречия внутри Североатлантического альянса, членами которого являются оба государства. В чем их суть? Насколько они серьезны? Будет ли иметь продолжение словесная баталия, и ограничится ли она только двумя сторонами? Как реагируют на франко-турецкое обострение страны Евросоюза, одновременно являющиеся странами НАТО? Какие последствия франко-турецкие противоречия могут иметь для других государств? Какова текущая ситуация во Франции? Будет ли с учетом произошедшего в конце октября теракта трансформирована французская и в целом миграционная политика ЕС и изменены подходы к приему и адаптации мигрантов-мусульман?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы