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Онлайн-конференция о франко-турецких противоречиях и их последствиях
Онлайн-конференция о франко-турецких противоречиях и их последствиях
3 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о франко-турецких противоречиях через призму евроатлантической солидарности.
2020-10-30T13:41
2020-10-30T13:41
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Задать вопросУчастники:-&nbsp;заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;- заведующая Центром&nbsp;евроатлантических исследований и международной безопасности ИАМП&nbsp;Дипломатической академии МИД России, профессор НИУ ВШЭ Татьяна ЗВЕРЕВА;- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ;- старший научный сотрудник сектора региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел ТИМОФЕЕВ.В конце октября Париж и Анкара обменялись оскорбительными репликами и жесткими ультиматумами из-за заявления французского президента Э. Макрона о праве на оскорбление религиозных чувств как естественной свободе человека, прозвучавшего в ответ на убийство школьного учителя, демонстрировавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. Естественно, это заявление вызвало бурю возмущения во всем исламском мире, а позже стало толчком к кровавому теракту в Ницце. Турция наряду с другими государствами проявила солидарность с французским народом и решительно осудила кровавую бойню в Ницце, однако франко-турецкие противоречия по-прежнему сохраняются, а значит, сохраняются противоречия внутри Североатлантического альянса, членами которого являются оба государства. В чем их суть? Насколько они серьезны? Будет ли иметь продолжение словесная баталия, и ограничится ли она только двумя сторонами? Как реагируют на франко-турецкое обострение страны Евросоюза, одновременно являющиеся странами НАТО?&nbsp;Какие последствия франко-турецкие противоречия могут иметь для других государств? Какова текущая ситуация во Франции? Будет ли с учетом произошедшего в конце октября теракта трансформирована французская и в целом миграционная политика&nbsp; ЕС и изменены подходы к приему и адаптации мигрантов-мусульман?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о франко-турецких противоречиях и их последствиях

13:41 30.10.2020
 
Читать ria.ru в
3 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о франко-турецких противоречиях через призму евроатлантической солидарности.
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Участники:
- заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;
- заведующая Центром евроатлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор НИУ ВШЭ Татьяна ЗВЕРЕВА;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ;
- старший научный сотрудник сектора региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел ТИМОФЕЕВ.

В конце октября Париж и Анкара обменялись оскорбительными репликами и жесткими ультиматумами из-за заявления французского президента Э. Макрона о праве на оскорбление религиозных чувств как естественной свободе человека, прозвучавшего в ответ на убийство школьного учителя, демонстрировавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. Естественно, это заявление вызвало бурю возмущения во всем исламском мире, а позже стало толчком к кровавому теракту в Ницце. Турция наряду с другими государствами проявила солидарность с французским народом и решительно осудила кровавую бойню в Ницце, однако франко-турецкие противоречия по-прежнему сохраняются, а значит, сохраняются противоречия внутри Североатлантического альянса, членами которого являются оба государства.

В чем их суть? Насколько они серьезны? Будет ли иметь продолжение словесная баталия, и ограничится ли она только двумя сторонами? Как реагируют на франко-турецкое обострение страны Евросоюза, одновременно являющиеся странами НАТО? Какие последствия франко-турецкие противоречия могут иметь для других государств? Какова текущая ситуация во Франции? Будет ли с учетом произошедшего в конце октября теракта трансформирована французская и в целом миграционная политика  ЕС и изменены подходы к приему и адаптации мигрантов-мусульман?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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