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Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы
Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы
Россия получила приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы выступить наблюдателем на парламентских выборах в декабре, сообщил РИА Новости посол в РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:06
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россия
венесуэла
каракас
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия получила приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы выступить наблюдателем на парламентских выборах в декабре, сообщил РИА Новости посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Венесуэльские власти и оппозиционные партии, выставившие своих кандидатов на выборы, проявляют большую заинтересованность в прибытии как можно большего количества иностранных наблюдателей", - отметил Мелик-Багдасаров.Также посол подчеркнул, что в условиях пандемии в Венесуэле принимаются необходимые меры для обеспечения должного уровня санитарно-эпидемиологической безопасности избирательного процесса.
https://ria.ru/20201020/otvet-1580575348.html
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россия, венесуэла, каракас, в мире

Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы

17:06 30.10.2020 (обновлено: 17:12 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПротесты против санкционной политики США в Венесуэле
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Магда Гибелли
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия получила приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы выступить наблюдателем на парламентских выборах в декабре, сообщил РИА Новости посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Российской стороной получено приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы принять участие в наблюдении за парламентскими выборами в этой стране 6 декабря. В настоящее время состав российской делегации находится в стадии формирования", - сказал дипломат.

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"Венесуэльские власти и оппозиционные партии, выставившие своих кандидатов на выборы, проявляют большую заинтересованность в прибытии как можно большего количества иностранных наблюдателей", - отметил Мелик-Багдасаров.
Также посол подчеркнул, что в условиях пандемии в Венесуэле принимаются необходимые меры для обеспечения должного уровня санитарно-эпидемиологической безопасности избирательного процесса.
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