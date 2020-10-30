https://ria.ru/20201030/venesuela-1582323967.html

Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы

Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы

Россия получила приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы выступить наблюдателем на парламентских выборах в декабре, сообщил РИА Новости посол в РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:06

2020-10-30T17:06

2020-10-30T17:12

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венесуэла

каракас

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия получила приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы выступить наблюдателем на парламентских выборах в декабре, сообщил РИА Новости посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Венесуэльские власти и оппозиционные партии, выставившие своих кандидатов на выборы, проявляют большую заинтересованность в прибытии как можно большего количества иностранных наблюдателей", - отметил Мелик-Багдасаров.Также посол подчеркнул, что в условиях пандемии в Венесуэле принимаются необходимые меры для обеспечения должного уровня санитарно-эпидемиологической безопасности избирательного процесса.

https://ria.ru/20201020/otvet-1580575348.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580406447.html

россия

венесуэла

каракас

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венесуэла, каракас, в мире