https://ria.ru/20201030/venesuela-1582323967.html
Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы
Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы
Россия получила приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы выступить наблюдателем на парламентских выборах в декабре, сообщил РИА Новости посол в РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:06
2020-10-30T17:06
2020-10-30T17:12
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венесуэла
каракас
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия получила приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы выступить наблюдателем на парламентских выборах в декабре, сообщил РИА Новости посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Венесуэльские власти и оппозиционные партии, выставившие своих кандидатов на выборы, проявляют большую заинтересованность в прибытии как можно большего количества иностранных наблюдателей", - отметил Мелик-Багдасаров.Также посол подчеркнул, что в условиях пандемии в Венесуэле принимаются необходимые меры для обеспечения должного уровня санитарно-эпидемиологической безопасности избирательного процесса.
https://ria.ru/20201020/otvet-1580575348.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580406447.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, каракас, в мире