https://ria.ru/20201030/vedernikov-1582308816.html

Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку

Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку

Дирижер Александр Ведерников, скончавшийся в пятницу, служил искусству и прославлял русскую классическую музыку, его имя стало визитной карточкой России в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:13

2020-10-30T16:13

2020-10-30T16:13

культура

ольга любимова

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дирижер Александр Ведерников, скончавшийся в пятницу, служил искусству и прославлял русскую классическую музыку, его имя стало визитной карточкой России в мировом музыкальном сообществе, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, выразив соболезнования родным и близким дирижера.Заслуженный деятель искусств, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Ведерников скончался 30 октября на 57-м году жизни. В Большом театре уточнили РИА Новости, что смерть произошла от осложнений, вызванных коронавирусом."Лучшие оркестры мира считали за честь работать с Александром Александровичем. Его имя стало визитной карточкой нашей страны в мировом музыкальном пространстве. Своим служением искусству он прославлял русскую классическую музыку", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе ведомства.Министр добавила, что смерть Ведерникова стала невосполнимой утратой для отечественной культуры. " Выражаю родным и близким мои глубокие соболезнования", - отметила она.

https://ria.ru/20200720/1574434735.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)