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https://ria.ru/20201030/vedernikov-1582308816.html
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку
Дирижер Александр Ведерников, скончавшийся в пятницу, служил искусству и прославлял русскую классическую музыку, его имя стало визитной карточкой России в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:13
2020-10-30T16:13
культура
ольга любимова
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дирижер Александр Ведерников, скончавшийся в пятницу, служил искусству и прославлял русскую классическую музыку, его имя стало визитной карточкой России в мировом музыкальном сообществе, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, выразив соболезнования родным и близким дирижера.Заслуженный деятель искусств, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Ведерников скончался 30 октября на 57-м году жизни. В Большом театре уточнили РИА Новости, что смерть произошла от осложнений, вызванных коронавирусом."Лучшие оркестры мира считали за честь работать с Александром Александровичем. Его имя стало визитной карточкой нашей страны в мировом музыкальном пространстве. Своим служением искусству он прославлял русскую классическую музыку", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе ведомства.Министр добавила, что смерть Ведерникова стала невосполнимой утратой для отечественной культуры. " Выражаю родным и близким мои глубокие соболезнования", - отметила она.
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ольга любимова, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку

16:13 30.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДирижер Александр Ведерников (на первом плане) и музыканты симфонического оркестра во время выступления на концерте в честь юбилея Леонида Десятникова в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского в Москве.
Дирижер Александр Ведерников (на первом плане) и музыканты симфонического оркестра во время выступления на концерте в честь юбилея Леонида Десятникова в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дирижер Александр Ведерников, скончавшийся в пятницу, служил искусству и прославлял русскую классическую музыку, его имя стало визитной карточкой России в мировом музыкальном сообществе, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, выразив соболезнования родным и близким дирижера.
Заслуженный деятель искусств, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Ведерников скончался 30 октября на 57-м году жизни. В Большом театре уточнили РИА Новости, что смерть произошла от осложнений, вызванных коронавирусом.
"Лучшие оркестры мира считали за честь работать с Александром Александровичем. Его имя стало визитной карточкой нашей страны в мировом музыкальном пространстве. Своим служением искусству он прославлял русскую классическую музыку", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе ведомства.
Министр добавила, что смерть Ведерникова стала невосполнимой утратой для отечественной культуры. " Выражаю родным и близким мои глубокие соболезнования", - отметила она.
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
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КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
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