https://ria.ru/20201030/vaktsinatsiya-1582201409.html

Лидеры Евросоюза обсудили подготовку к вакцинации от COVID-19

Лидеры Евросоюза обсудили подготовку к вакцинации от COVID-19

Лидеры стран Европейского союза на неформальном саммите в формате видеоконференции обсудили в четверг подготовку стратегий будущей вакцинации населения от... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:17

2020-10-30T02:17

2020-10-30T02:17

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

евросовет

шарль мишель

брюссель

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_db7443f160e5f8f9a1c6393e75f6f077.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза на неформальном саммите в формате видеоконференции обсудили в четверг подготовку стратегий будущей вакцинации населения от коронавируса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.Кроме того, по словам Мишеля, лидеры ЕС договорились обмениваться мнениями и согласовывать вопрос доступности вакцин для приоритетных групп населения, которые должны получить вакцины первыми. Речь идет о наиболее незащищенных группах пожилых, страдающих от хронических заболеваний, а также о медиках, находящихся на первой линии борьбы с пандемией.Лидеры Евросоюза намерены также согласовывать стратегию логистики. "Предстоит огромная логистическая работа после появления вакцин, это должно пройти как можно более эффективно", - сказал Мишель.Он пояснил, что ЕС может получить разные вакцины, которые будут предполагать, к примеру, введение одной или двух доз. Для разных вакцин, по словам Мишеля, может потребоваться и разная температура хранения. "Это, в свою очередь, повлечет решение вопросов складирования и транспортировки", - добавил глава Евросовета.Важным этапом предстоящего периода, по словам главы Евросовета, станет и борьба с дезинформацией и фейками, обеспечение прозрачности процесса вакцинации."Мы констатировали, что есть твердое намерение активно работать по этим вопросам во всех органах Евросоюза при наличии политической воли лидеров государств", - заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581782838.html

брюссель

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросовет, шарль мишель, брюссель, евросоюз, в мире