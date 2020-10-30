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https://ria.ru/20201030/vaktsinatsiya-1582201409.html
Лидеры Евросоюза обсудили подготовку к вакцинации от COVID-19
Лидеры Евросоюза обсудили подготовку к вакцинации от COVID-19
Лидеры стран Европейского союза на неформальном саммите в формате видеоконференции обсудили в четверг подготовку стратегий будущей вакцинации населения от... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:17
2020-10-30T02:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросовет
шарль мишель
брюссель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза на неформальном саммите в формате видеоконференции обсудили в четверг подготовку стратегий будущей вакцинации населения от коронавируса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.Кроме того, по словам Мишеля, лидеры ЕС договорились обмениваться мнениями и согласовывать вопрос доступности вакцин для приоритетных групп населения, которые должны получить вакцины первыми. Речь идет о наиболее незащищенных группах пожилых, страдающих от хронических заболеваний, а также о медиках, находящихся на первой линии борьбы с пандемией.Лидеры Евросоюза намерены также согласовывать стратегию логистики. "Предстоит огромная логистическая работа после появления вакцин, это должно пройти как можно более эффективно", - сказал Мишель.Он пояснил, что ЕС может получить разные вакцины, которые будут предполагать, к примеру, введение одной или двух доз. Для разных вакцин, по словам Мишеля, может потребоваться и разная температура хранения. "Это, в свою очередь, повлечет решение вопросов складирования и транспортировки", - добавил глава Евросовета.Важным этапом предстоящего периода, по словам главы Евросовета, станет и борьба с дезинформацией и фейками, обеспечение прозрачности процесса вакцинации."Мы констатировали, что есть твердое намерение активно работать по этим вопросам во всех органах Евросоюза при наличии политической воли лидеров государств", - заключил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581782838.html
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коронавирус covid-19, евросовет, шарль мишель, брюссель, евросоюз, в мире

Лидеры Евросоюза обсудили подготовку к вакцинации от COVID-19

02:17 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Лидеры стран Европейского союза на неформальном саммите в формате видеоконференции обсудили в четверг подготовку стратегий будущей вакцинации населения от коронавируса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.
"Необходимо подготовиться к тому моменту, когда появятся вакцины, чтобы стратегия вакцинации в ЕС была как можно более эффективной. Необходимо договориться о справедливом распределении вакцин между членами ЕС", - сказал он.
Кроме того, по словам Мишеля, лидеры ЕС договорились обмениваться мнениями и согласовывать вопрос доступности вакцин для приоритетных групп населения, которые должны получить вакцины первыми. Речь идет о наиболее незащищенных группах пожилых, страдающих от хронических заболеваний, а также о медиках, находящихся на первой линии борьбы с пандемией.
Лидеры Евросоюза намерены также согласовывать стратегию логистики. "Предстоит огромная логистическая работа после появления вакцин, это должно пройти как можно более эффективно", - сказал Мишель.
Он пояснил, что ЕС может получить разные вакцины, которые будут предполагать, к примеру, введение одной или двух доз. Для разных вакцин, по словам Мишеля, может потребоваться и разная температура хранения. "Это, в свою очередь, повлечет решение вопросов складирования и транспортировки", - добавил глава Евросовета.
Важным этапом предстоящего периода, по словам главы Евросовета, станет и борьба с дезинформацией и фейками, обеспечение прозрачности процесса вакцинации.
"Мы констатировали, что есть твердое намерение активно работать по этим вопросам во всех органах Евросоюза при наличии политической воли лидеров государств", - заключил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоветШарль МишельБрюссельЕвросоюзВ мире
 
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