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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582196454.html
Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:45
2020-10-30T00:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
брюссель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, брюссель, евросоюз, в мире

Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19

00:45 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.
"Приоритетом является гарантия справедливого распределения вакцины между членами ЕС. Здесь у меня есть хорошая новость для вас: все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях в соответствии с численностью их населения", - сказала она.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенБрюссельЕвросоюзВ мире
 
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