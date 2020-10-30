https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582196454.html
Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:45
2020-10-30T00:45
2020-10-30T00:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
брюссель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.
брюссель
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, брюссель, евросоюз, в мире