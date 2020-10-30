https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582196454.html

Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19

Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19

Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T00:45

2020-10-30T00:45

2020-10-30T00:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

брюссель

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538889_0:0:2260:1271_1400x0_80_0_0_c085a9ca157eed7e368b995caac096d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.

брюссель

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, брюссель, евросоюз, в мире