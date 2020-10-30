https://ria.ru/20201030/udostoverenie-1582348580.html
Как поменять водительское удостоверение в 2020 году
Как поменять водительское удостоверение в 2020 году
Замена водительского удостоверения — обязанность каждого водителя раз в десять лет. О том, как это сделать удаленно и безопасно — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:34
2020-10-30T18:34
2020-10-30T19:04
водительские права
авто
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Замена водительского удостоверения — обязанность каждого водителя раз в десять лет. О том, как это сделать удаленно и безопасно — в материале РИА Новости. Способы замены водительского удостоверения в 2020 году Замена через МФЦСуществуют три способа получить новые права в 2020 году. Один из них – обратиться в МФЦ. Для этого необходимо: Сотрудник МФЦ примет бумаги и назначит время для получения готовых "корочек".Замена через портал Госуслуги Также вы можете получить "свежие" права через Госуслуги. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале и иметь подтвержденную учетную запись пользователя. На сайте нужно заполнить заявление на замену прав (с указание данных необходимых для этого документов), оплатить госпошлину и выбрать подразделение Госавтоинспекции, а также дату и время его посещения для получения нового удостоверения. С собой в ГИБДД следует принести оригиналы документов, указанных в заявлении. Сотрудник ведомства проверит информацию, сделает фотографию на права и выдаст готовое удостоверение. Замена в ГИБДДТретий способ получить обновленный документ – обратиться непосредственно в Госавтоинспекцию. Для этого нужно придти по одному из адресов регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД МВД России. Представитель ведомства зарегистрирует информацию, проверит полноту пакета документов, сделает фотографию на права и вручит готовое ВУ.Госпошлина за замену водительского удостоверения 2000 рублей – таков размер госпошлины за замену водительского удостоверения в 2020 году. Чуть дешевле — в 1400 рублей — обойдется процедура при электронной подаче заявления и безналичной оплате через портал Госуслуг.В случае подачи документов на замену ВУ в ГИБДД, госпошлину нужно уплатить до личного обращения в подразделение. Банковские реквизиты на ее оплату можно найти на сайте МВД РФ. Если вы решили подать документы на замену прав через МФЦ, то оплатить госпошлину можно в терминале, установленном в учреждении. Если при этом возникнут проблемы, можно обратиться за помощью к сотруднику отделения.При подаче документов через Госуслуги оплата госпошлины производится онлайн после формирования заявления.Медицинская справка для замены водительского удостоверения Для получения обновленного водительского удостоверения необходима медицинская справка по форме №003-В/у. Для ее получения нужно придти в государственную поликлинику или частную медицинскую организацию, имеющую соответствующую лицензию, и спросить форму в регистратуре. Обследование проводится платно.Водителям легковых автомобилей и мотоциклов необходимо посетить офтальмолога, нарколога, психиатра и терапевта, который вынесет заключение и укажет допустимые категории транспортных средств. А для категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E" также нужно пройти осмотр у невролога и отоларинголога.На получение медсправки вам может потребоваться от 1 до 7 дней. Часто задаваемые вопросы Можно ли ездить с просроченным удостоверением Водительское удостоверение с истекшим сроком действия считается недействительным, а значит, водитель не имеет права управлять транспортным средством. На основании части 1 статьи 27.12 КоАП РФ и части 1 статьи 27.13 КоАП РФ, в этом случае гражданин должен быть отстранен от управления транспортным средством, а само ТС - отправлено на штрафстоянку. Штраф за езду с просроченными правами Согласно первой части статьи 12.7 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не имеющим на то установленного права", нарушитель наказывается штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Сколько времени занимает замена На получение медицинской справки может потребоваться от 1 до 7 дней. Срок изготовления самого водительского удостоверения в МФЦ — не более 10 дней. При подаче заявления через Госуслуги процедура рассмотрения документов и изготовление нового удостоверения занимает 2-3 дня. Если обратиться с готовым пакетом документов в ГИБДД, вы получите новые права за несколько часов. Какие документы необходимы для замены водительского удостоверения Для получения "свежих" водительских прав нужно подготовить: Фото на водительское удостоверение делается на месте, непосредственно перед получением прав. Куда обращаться для замены водительского удостоверения Чтобы заменить ВУ в 2020 году нужно обратиться в регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ГИБДД или МФЦ, а также можно подать заявление не сайте Госуслуг. Порядок замены при смене фамилии или порче В случае изменения персональных данных или порчи водительского удостоверения алгоритм действий примерно тот же, что и при замене прав в общем порядке.Следует обратиться в ГИБДД, МФЦ или же подать заявление на портале Госуслуг. Вам понадобятся: Также придется внести госпошлину. Медицинская справка в этом случае не обязательна, однако при ее наличии срок действия нового ВУ обновляется и составит 10 лет. Без медзаключения новые права выдаются с той же датой окончания действия, которая была указана на старых.Порядок замены при утере или краже Восстановить водительское удостоверение в случае его утери или кражи, опять-таки, можно в ГИБДД, МФЦ или через портал Госуслуг. Для получения дубликата потребуются следующие документы: Также нужно оплатить госпошлину.Медицинская справка для восстановления водительского удостоверения не обязательна. Но с ней новые права выдадут на 10 лет. Без справки — на срок, указанный в старых правах.
https://ria.ru/20200914/prava-1577200384.html
https://ria.ru/20190906/1558412740.html
https://ria.ru/20200824/osago-1576217256.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
водительские права, авто, общество
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Замена водительского удостоверения — обязанность каждого водителя раз в десять лет. О том, как это сделать удаленно и безопасно — в материале РИА Новости.
Способы замены водительского удостоверения в 2020 году
Замена через МФЦ
Существуют три способа получить новые права в 2020 году. Один из них – обратиться в МФЦ
. Для этого необходимо:
—
получить медицинскую справку по форме №003-В/у;
—
записаться на прием онлайн или взять талон электронной очереди непосредственно при посещении МФЦ;
—
прийти в ближайшее к месту жительства отделение с необходимыми документами.
Сотрудник МФЦ примет бумаги и назначит время для получения готовых "корочек".
Замена через портал Госуслуги
Также вы можете получить "свежие" права через Госуслуги
. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале и иметь подтвержденную учетную запись пользователя.
На сайте нужно заполнить заявление на замену прав (с указание данных необходимых для этого документов), оплатить госпошлину и выбрать подразделение Госавтоинспекции, а также дату и время его посещения для получения нового удостоверения. С собой в ГИБДД следует принести оригиналы документов, указанных в заявлении. Сотрудник ведомства проверит информацию, сделает фотографию на права и выдаст готовое удостоверение.
Замена в ГИБДД
Третий способ получить обновленный документ – обратиться непосредственно в Госавтоинспекцию. Для этого нужно придти по одному из адресов регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД МВД России
. Представитель ведомства зарегистрирует информацию, проверит полноту пакета документов, сделает фотографию на права и вручит готовое ВУ.
Госпошлина за замену водительского удостоверения
2000 рублей – таков размер госпошлины за замену водительского удостоверения в 2020 году. Чуть дешевле — в 1400 рублей — обойдется процедура при электронной подаче заявления и безналичной оплате через портал Госуслуг.
В случае подачи документов на замену ВУ в ГИБДД, госпошлину нужно уплатить до личного обращения в подразделение. Банковские реквизиты на ее оплату можно найти на сайте МВД РФ.
Если вы решили подать документы на замену прав через МФЦ
, то оплатить госпошлину можно в терминале, установленном в учреждении. Если при этом возникнут проблемы, можно обратиться за помощью к сотруднику отделения.
При подаче документов через Госуслуги оплата госпошлины производится онлайн после формирования заявления.
Медицинская справка для замены водительского удостоверения
Для получения обновленного водительского удостоверения необходима медицинская справка по форме №003-В/у. Для ее получения нужно придти в государственную поликлинику или частную медицинскую организацию, имеющую соответствующую лицензию, и спросить форму в регистратуре. Обследование проводится платно.
Водителям легковых автомобилей и мотоциклов необходимо посетить офтальмолога, нарколога, психиатра и терапевта, который вынесет заключение и укажет допустимые категории транспортных средств. А для категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E" также нужно пройти осмотр у невролога и отоларинголога.
На получение медсправки вам может потребоваться от 1 до 7 дней.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли ездить с просроченным удостоверением
Водительское удостоверение с истекшим сроком действия считается недействительным, а значит, водитель не имеет права управлять транспортным средством.
На основании части 1 статьи 27.12 КоАП РФ и части 1 статьи 27.13 КоАП РФ, в этом случае гражданин должен быть отстранен от управления транспортным средством, а само ТС - отправлено на штрафстоянку.
Штраф за езду с просроченными правами
Согласно первой части статьи 12.7 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не имеющим на то установленного права", нарушитель наказывается штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Сколько времени занимает замена
На получение медицинской справки может потребоваться от 1 до 7 дней. Срок изготовления самого водительского удостоверения в МФЦ
— не более 10 дней. При подаче заявления через Госуслуги процедура рассмотрения документов и изготовление нового удостоверения занимает 2-3 дня. Если обратиться с готовым пакетом документов в ГИБДД, вы получите новые права за несколько часов.
Какие документы необходимы для замены водительского удостоверения
Для получения "свежих" водительских прав нужно подготовить:
—
заявление о выдаче водительского удостоверения;
—
устаревшее водительское удостоверение;
—
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
—
справку о прохождении медкомиссии по форме №003-В/у.
Фото на водительское удостоверение делается на месте, непосредственно перед получением прав.
Куда обращаться для замены водительского удостоверения
Чтобы заменить ВУ в 2020 году нужно обратиться в регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ГИБДД или МФЦ
, а также можно подать заявление не сайте Госуслуг
.
Порядок замены при смене фамилии или порче
В случае изменения персональных данных или порчи водительского удостоверения алгоритм действий примерно тот же, что и при замене прав в общем порядке.
Следует обратиться в ГИБДД, МФЦ или же подать заявление на портале Госуслуг
.
—
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с измененными персональными данными;
—
старое водительское удостоверение;
—
заявление на замену прав.
Также придется внести госпошлину. Медицинская справка в этом случае не обязательна, однако при ее наличии срок действия нового ВУ обновляется и составит 10 лет. Без медзаключения новые права выдаются с той же датой окончания действия, которая была указана на старых.
Порядок замены при утере или краже
Восстановить водительское удостоверение в случае его утери или кражи, опять-таки, можно в ГИБДД, МФЦ или через портал Госуслуг
.
Для получения дубликата потребуются следующие документы:
—
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
—
заявление на восстановление прав;
Также нужно оплатить госпошлину.
Медицинская справка для восстановления водительского удостоверения не обязательна. Но с ней новые права выдадут на 10 лет. Без справки — на срок, указанный в старых правах.