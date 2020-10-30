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Туризм
https://ria.ru/20201030/turtsiya-1582255902.html
Эксперт рассказал о новом налоге на проживание в отелях в Турции
Эксперт рассказал о новом налоге на проживание в отелях в Турции
Налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, останется практически незамеченным туристами, так как стоимость гостиниц... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:56
2020-10-30T12:56
занзибар
мальдивы
египет
отдых
туризм
туризм
налоги
отели
туристы
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, останется практически незамеченным туристами, так как стоимость гостиниц увеличится на один процент, сказал РИА Новости гендиректор сети туристических агентств Алексан Мкртчян.Налог на проживание в объектах размещения, включая отели всех категорий, был принят в Турции в декабре 2019 года и вступит в силу с 1 ноября 2020 года. Ставка налога до 31 декабря 2020 года составит один процент от суммы оказанных отелем услуг, включая проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы. С 2021 года ставка составит уже два процента.Собеседник агентства обратил внимание на то, что мало кто из туристов знает, о введении в Турции нового налога на проживание в отелях."Пока из российских городов практически нет вылетов ни в Эмираты, ни на Мальдивы. В Занзибар уже полетели самолеты не только из Москвы, но туры туда достаточно дорогие. Турция остается единственным экономичным вариантом отдыха. Поэтому туристы заплатят этот новый налог от стоимости проживания, так как у них пока нет выбора. К тому же эта сумма будет совсем незаметна для них", — сказал Мкртчян.По его мнению, даже зимой, когда в Турции будет уже холодно купаться, россияне полетят в эту страну на экскурсионные или совмещенные с отдыхом программы - в Стамбул, Каппадокую, Памуккале и другие места. Эксперт считает, что конкурент у Турции может быть только один – Египет, но пока на курорты Красного моря можно полететь только через Каир.
https://ria.ru/20201029/stambul-1582072870.html
занзибар
мальдивы
египет
турция
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занзибар, мальдивы, египет, отдых, туризм, налоги, отели, туристы, новости - туризм, турция

Эксперт рассказал о новом налоге на проживание в отелях в Турции

12:56 30.10.2020
 
© РИА Новости / Мария СеливановаОдин из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, останется практически незамеченным туристами, так как стоимость гостиниц увеличится на один процент, сказал РИА Новости гендиректор сети туристических агентств Алексан Мкртчян.
Налог на проживание в объектах размещения, включая отели всех категорий, был принят в Турции в декабре 2019 года и вступит в силу с 1 ноября 2020 года. Ставка налога до 31 декабря 2020 года составит один процент от суммы оказанных отелем услуг, включая проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы. С 2021 года ставка составит уже два процента.
Собеседник агентства обратил внимание на то, что мало кто из туристов знает, о введении в Турции нового налога на проживание в отелях.
"Пока из российских городов практически нет вылетов ни в Эмираты, ни на Мальдивы. В Занзибар уже полетели самолеты не только из Москвы, но туры туда достаточно дорогие. Турция остается единственным экономичным вариантом отдыха. Поэтому туристы заплатят этот новый налог от стоимости проживания, так как у них пока нет выбора. К тому же эта сумма будет совсем незаметна для них", — сказал Мкртчян.
По его мнению, даже зимой, когда в Турции будет уже холодно купаться, россияне полетят в эту страну на экскурсионные или совмещенные с отдыхом программы - в Стамбул, Каппадокую, Памуккале и другие места.
Эксперт считает, что конкурент у Турции может быть только один – Египет, но пока на курорты Красного моря можно полететь только через Каир.
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ТуризмЗанзибарМальдивыЕгипетОтдыхТуризмНалогиОтелитуристыНовости - ТуризмТурция
 
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