https://ria.ru/20201030/turtsiya-1582255902.html

Эксперт рассказал о новом налоге на проживание в отелях в Турции

Эксперт рассказал о новом налоге на проживание в отелях в Турции

Налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, останется практически незамеченным туристами, так как стоимость гостиниц... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:56

2020-10-30T12:56

2020-10-30T12:56

занзибар

мальдивы

египет

отдых

туризм

туризм

налоги

отели

туристы

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, останется практически незамеченным туристами, так как стоимость гостиниц увеличится на один процент, сказал РИА Новости гендиректор сети туристических агентств Алексан Мкртчян.Налог на проживание в объектах размещения, включая отели всех категорий, был принят в Турции в декабре 2019 года и вступит в силу с 1 ноября 2020 года. Ставка налога до 31 декабря 2020 года составит один процент от суммы оказанных отелем услуг, включая проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы. С 2021 года ставка составит уже два процента.Собеседник агентства обратил внимание на то, что мало кто из туристов знает, о введении в Турции нового налога на проживание в отелях."Пока из российских городов практически нет вылетов ни в Эмираты, ни на Мальдивы. В Занзибар уже полетели самолеты не только из Москвы, но туры туда достаточно дорогие. Турция остается единственным экономичным вариантом отдыха. Поэтому туристы заплатят этот новый налог от стоимости проживания, так как у них пока нет выбора. К тому же эта сумма будет совсем незаметна для них", — сказал Мкртчян.По его мнению, даже зимой, когда в Турции будет уже холодно купаться, россияне полетят в эту страну на экскурсионные или совмещенные с отдыхом программы - в Стамбул, Каппадокую, Памуккале и другие места. Эксперт считает, что конкурент у Турции может быть только один – Египет, но пока на курорты Красного моря можно полететь только через Каир.

https://ria.ru/20201029/stambul-1582072870.html

занзибар

мальдивы

египет

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

занзибар, мальдивы, египет, отдых, туризм, налоги, отели, туристы, новости - туризм, турция