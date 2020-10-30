https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html

РКН потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ в YouTube

РКН потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ в YouTube

Роскомнадзор вновь направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ в YouTube. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:11

2020-10-30T14:11

2020-10-30T15:12

россия

медиавойны

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор вновь направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ в YouTube.Поводом для обращения стала маркировка, установленная на видео с записью общественно-политического ток-шоу "60 минут по горячим следам", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1" вечером 28 октября. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале этой передачи, видеосервис маркировал его как "неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий".Роскомнадзор расценивает действия администрации YouTube как акт цензуры и подчеркивает, что какие-либо ограничения при распространении на территории России этого информационного материала недопустимы.Ведомство потребовало от Google строго соблюдать при работе сервисов в России требования российского законодательства, в том числе запрет цензуры, установленный Конституцией.На этой неделе Роскомнадзор уже обращался с подобным требованием к Google, а также Facebook и Twitter. Тогда речь шла об ограничениях, установленных для документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина. Таганский суд Москвы признал эти ограничения цензурой.Кроме того, компании продолжают ограничивать доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, в том числе РИА Новости, Russia Today, Sputnik и "Россия-1".

https://ria.ru/20201030/twitter-1582250690.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, медиавойны, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире