https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
РКН потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ в YouTube
РКН потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ в YouTube
Роскомнадзор вновь направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ в YouTube. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:11
2020-10-30T14:11
2020-10-30T15:12
россия
медиавойны
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:106:2906:1741_1400x0_80_0_0_cbaee705943b07259e957d7cb49084b8.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор вновь направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ в YouTube.Поводом для обращения стала маркировка, установленная на видео с записью общественно-политического ток-шоу "60 минут по горячим следам", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1" вечером 28 октября. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале этой передачи, видеосервис маркировал его как "неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий".Роскомнадзор расценивает действия администрации YouTube как акт цензуры и подчеркивает, что какие-либо ограничения при распространении на территории России этого информационного материала недопустимы.Ведомство потребовало от Google строго соблюдать при работе сервисов в России требования российского законодательства, в том числе запрет цензуры, установленный Конституцией.На этой неделе Роскомнадзор уже обращался с подобным требованием к Google, а также Facebook и Twitter. Тогда речь шла об ограничениях, установленных для документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина. Таганский суд Москвы признал эти ограничения цензурой.Кроме того, компании продолжают ограничивать доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, в том числе РИА Новости, Russia Today, Sputnik и "Россия-1".
https://ria.ru/20201030/twitter-1582250690.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, медиавойны, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости
. Роскомнадзор
вновь направил руководству Google
письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ в YouTube.
Поводом для обращения стала маркировка, установленная на видео с записью общественно-политического ток-шоу "60 минут по горячим следам", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1" вечером 28 октября. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале этой передачи, видеосервис маркировал его как "неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий".
Роскомнадзор расценивает действия администрации YouTube как акт цензуры и подчеркивает, что какие-либо ограничения при распространении на территории России этого информационного материала недопустимы.
Ведомство потребовало от Google строго соблюдать при работе сервисов в России требования российского законодательства, в том числе запрет цензуры, установленный Конституцией.
На этой неделе Роскомнадзор уже обращался с подобным требованием к Google, а также Facebook и Twitter. Тогда речь шла об ограничениях, установленных для документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина
. Таганский суд Москвы признал эти ограничения цензурой.
Кроме того, компании продолжают ограничивать доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, в том числе РИА Новости, Russia Today, Sputnik и "Россия-1".