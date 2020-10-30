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РКН потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ в YouTube
РКН потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ в YouTube
Роскомнадзор вновь направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ в YouTube. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:11
2020-10-30T15:12
россия
медиавойны
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор вновь направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ в YouTube.Поводом для обращения стала маркировка, установленная на видео с записью общественно-политического ток-шоу "60 минут по горячим следам", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1" вечером 28 октября. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале этой передачи, видеосервис маркировал его как "неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий".Роскомнадзор расценивает действия администрации YouTube как акт цензуры и подчеркивает, что какие-либо ограничения при распространении на территории России этого информационного материала недопустимы.Ведомство потребовало от Google строго соблюдать при работе сервисов в России требования российского законодательства, в том числе запрет цензуры, установленный Конституцией.На этой неделе Роскомнадзор уже обращался с подобным требованием к Google, а также Facebook и Twitter. Тогда речь шла об ограничениях, установленных для документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина. Таганский суд Москвы признал эти ограничения цензурой.Кроме того, компании продолжают ограничивать доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, в том числе РИА Новости, Russia Today, Sputnik и "Россия-1".
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россия, медиавойны, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире

РКН потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ в YouTube

14:11 30.10.2020 (обновлено: 15:12 30.10.2020)
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Jens Meyer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор вновь направил руководству Google письмо с требованием прекратить цензуру информационных материалов российских СМИ в YouTube.
Поводом для обращения стала маркировка, установленная на видео с записью общественно-политического ток-шоу "60 минут по горячим следам", вышедшего в эфир на телеканале "Россия 1" вечером 28 октября. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале этой передачи, видеосервис маркировал его как "неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий".
Роскомнадзор расценивает действия администрации YouTube как акт цензуры и подчеркивает, что какие-либо ограничения при распространении на территории России этого информационного материала недопустимы.
Ведомство потребовало от Google строго соблюдать при работе сервисов в России требования российского законодательства, в том числе запрет цензуры, установленный Конституцией.
На этой неделе Роскомнадзор уже обращался с подобным требованием к Google, а также Facebook и Twitter. Тогда речь шла об ограничениях, установленных для документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина. Таганский суд Москвы признал эти ограничения цензурой.
Кроме того, компании продолжают ограничивать доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, в том числе РИА Новости, Russia Today, Sputnik и "Россия-1".
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