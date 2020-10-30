https://ria.ru/20201030/trump-1582203876.html
Трамп встретился со спецназовцами, уничтожившими аль-Багдади
Трамп встретился со спецназовцами, уничтожившими аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп встретился со спецназовцами, участвовавшими в операции по уничтожению "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади, сообщила... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T04:53
2020-10-30T04:53
2020-10-30T04:53
кейли макинани
ближний восток
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился со спецназовцами, участвовавшими в операции по уничтожению "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади, сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани.Встреча проходила за закрытыми дверями на военной базе в Форт-Брэгг в Северной Каролине и изначально была обозначена в расписании Трампа как "общение с военнослужащими".По словам Макинани, Трамп вручил знаки отличия части, которая была задействована в ликвидации аль-Багдади, и посетил мемориал павшим спецназовцам.Главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* аль-Багдади был уничтожен в результате американской спецоперации на Ближнем Востоке год назад. Трамп считает эту операцию одним из крупнейших своих достижений в области национальной безопасности.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201029/tramp-1582189376.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кейли макинани, ближний восток, дональд трамп, вашингтон (город), сша, северная каролина, в мире