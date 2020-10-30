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Трамп встретился со спецназовцами, уничтожившими аль-Багдади
Трамп встретился со спецназовцами, уничтожившими аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп встретился со спецназовцами, участвовавшими в операции по уничтожению "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади, сообщила... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T04:53
2020-10-30T04:53
кейли макинани
ближний восток
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
северная каролина
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился со спецназовцами, участвовавшими в операции по уничтожению "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади, сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани.Встреча проходила за закрытыми дверями на военной базе в Форт-Брэгг в Северной Каролине и изначально была обозначена в расписании Трампа как "общение с военнослужащими".По словам Макинани, Трамп вручил знаки отличия части, которая была задействована в ликвидации аль-Багдади, и посетил мемориал павшим спецназовцам.Главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* аль-Багдади был уничтожен в результате американской спецоперации на Ближнем Востоке год назад. Трамп считает эту операцию одним из крупнейших своих достижений в области национальной безопасности.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201029/tramp-1582189376.html
ближний восток
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кейли макинани, ближний восток, дональд трамп, вашингтон (город), сша, северная каролина, в мире

Трамп встретился со спецназовцами, уничтожившими аль-Багдади

04:53 30.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился со спецназовцами, участвовавшими в операции по уничтожению "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади, сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани.
Встреча проходила за закрытыми дверями на военной базе в Форт-Брэгг в Северной Каролине и изначально была обозначена в расписании Трампа как "общение с военнослужащими".
По словам Макинани, Трамп вручил знаки отличия части, которая была задействована в ликвидации аль-Багдади, и посетил мемориал павшим спецназовцам.
Главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* аль-Багдади был уничтожен в результате американской спецоперации на Ближнем Востоке год назад. Трамп считает эту операцию одним из крупнейших своих достижений в области национальной безопасности.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Кейли МакинаниБлижний ВостокДональд ТрампВашингтон (город)СШАСеверная КаролинаВ мире
 
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