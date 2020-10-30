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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/terakt-frantsiya--1582252210.html
Мусульман Франции призвали бороться с нападками на веру путем голосования
Мусульман Франции призвали бороться с нападками на веру путем голосования
Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) призвало французских единоверцев не совершать противоправных поступков, дискредитирующих ислам, а использовать... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:30
2020-10-30T13:40
религия и мировоззрение
религия
россия
кристиан эстрози
эммануэль макрон
новости - религия и мировоззрение
ницца
париж
в мире
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) призвало французских единоверцев не совершать противоправных поступков, дискредитирующих ислам, а использовать законные способы борьбы с карикатурами на пророка Мухаммеда - например, подавать в суд на авторов карикатур или голосовать на выборах за кандидатов, которые могут принять законы в интересах защиты прав мусульман.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В пятницу утром президент Франции Эммануэль Макрон созывает совет обороны."К сожалению, эти преступные деяния самозваные "защитники ислама" проводят под лозунгами защиты религии. От их зверских поступков страдает не только имидж нашей религии, но под угрозой оказываются и жизни представителей разных сообществ", - говорится в заявлении президиума ДУМ, опубликованного в пятницу на сайте организации.В то же время в документе с сожалением отмечают, что "провокационная деятельность по размещению карикатур на пророков и посланников Божьих" способствует "взрывному росту террористической активности" и "последующим актам исламофобии в европейских странах"."Это замкнутый круг, из которого может быть найден выход – либо французское государство принимает соответствующие законы, запрещающие оскорбление чувств верующих, как это произошло в Российской Федерации, либо мусульмане Франции и ЕС через суды привлекают авторов и распространителей карикатур к уголовной и административной ответственности", - подчеркнули в ДУМ РФ.Также в организации выразили уверенность в том, что подавляющее большинство рядовых мусульман – граждан Французской Республики "желает разрядить обстановку путем грамотных, юридически выверенных шагов".За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.
https://ria.ru/20201030/frantsiya-1582251756.html
https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html
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религия, россия, кристиан эстрози, эммануэль макрон, новости - религия и мировоззрение, ницца, париж, в мире

Мусульман Франции призвали бороться с нападками на веру путем голосования

12:30 30.10.2020 (обновлено: 13:40 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк Эммануэль Макрон во время выступления после победы на выборах президента в Париже
 Эммануэль Макрон во время выступления после победы на выборах президента в Париже - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) призвало французских единоверцев не совершать противоправных поступков, дискредитирующих ислам, а использовать законные способы борьбы с карикатурами на пророка Мухаммеда - например, подавать в суд на авторов карикатур или голосовать на выборах за кандидатов, которые могут принять законы в интересах защиты прав мусульман.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В пятницу утром президент Франции Эммануэль Макрон созывает совет обороны.
Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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"К сожалению, эти преступные деяния самозваные "защитники ислама" проводят под лозунгами защиты религии. От их зверских поступков страдает не только имидж нашей религии, но под угрозой оказываются и жизни представителей разных сообществ", - говорится в заявлении президиума ДУМ, опубликованного в пятницу на сайте организации.
В то же время в документе с сожалением отмечают, что "провокационная деятельность по размещению карикатур на пророков и посланников Божьих" способствует "взрывному росту террористической активности" и "последующим актам исламофобии в европейских странах".
"Это замкнутый круг, из которого может быть найден выход – либо французское государство принимает соответствующие законы, запрещающие оскорбление чувств верующих, как это произошло в Российской Федерации, либо мусульмане Франции и ЕС через суды привлекают авторов и распространителей карикатур к уголовной и административной ответственности", - подчеркнули в ДУМ РФ.
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Также в организации выразили уверенность в том, что подавляющее большинство рядовых мусульман – граждан Французской Республики "желает разрядить обстановку путем грамотных, юридически выверенных шагов".

"Мы призываем французских мусульман проявлять свою активную гражданскую позицию во время выборов президента и парламента республики, чтобы многие миллионы голосов этого сообщества позволили их избранникам менять и принимать законы в интересах верующих", - подчеркнули в умме.

За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где преподавал учитель. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире.
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