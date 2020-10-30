Глава Минцифры рассказал о проблемах внедрения цифровых технологий
16:40 30.10.2020 (обновлено: 16:41 30.10.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высокие темпы внедрения цифровых технологий на фоне пандемии выявили две основные проблемы - это цифровое неравенство и технологическая зависимость от зарубежных решений, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Безусловно, такие большие темпы активности в части внедрения цифровых технологий выявили две проблемы. Первое - проблема цифрового неравенства обострилась. Если нет доступа к инфраструктуре, нет доступа к быстрому интернету, то в этом мире ты уже не участвуешь, ты не можешь получать базовые сервисы, которые являются стандартом комфортной жизни человека. Вторая проблема - технологическая зависимость от зарубежных решений, сервисов и так далее", - сказал Шадаев, выступая на форуме "Россия зовет!"
Министр напомнил, что для решения этих проблем правительство пересмотрело программу "Цифровая экономика". В ней запланированы меры для выравнивания этих условий и обеспечения единого стандарта доступности связи на всей территории страны, цифровизации социальных учреждений.
"И плюс налоговый маневр, который мы сделали для того, чтобы наши IТ-компании получили дополнительный импульс к развитию, чтобы могли успешно развиваться. Издержки дополнительные мы с них сняли. Я считаю тоже это один из главных результатов ковида", - сказал он.
Помимо этого, министерство отметило важность обеспечения граждан квалифицированной электронной подписью. "Для того чтобы граждане могли активно участвовать в цифровой экономике, для того чтобы могли получать услуги, не только государственные, могли подписывать договора аренды, договора на оказание услуг связи, их нужно обеспечить электронной подписью и обеспечить возможностью совершать юридически значимым образом сделки в цифровых каналах", - подчеркнул глава Минцифры.
"Это для нас главный вывод, поэтому сейчас большая программа и дано поручение президента относительно того, чтобы все пользователи портала госуслуг, которых у нас сейчас 75 миллионов, получили необходимую возможность... Чтобы не только получать госуслуги, но и стать полноценными участниками экономических отношений, иметь возможность подписывать большую часть документов через портал госуслуг в электронном виде", - заключил он.