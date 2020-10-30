https://ria.ru/20201030/tekhnologii-1582316311.html

Глава Минцифры рассказал о проблемах внедрения цифровых технологий

Глава Минцифры рассказал о проблемах внедрения цифровых технологий

Высокие темпы внедрения цифровых технологий на фоне пандемии выявили две основные проблемы - это цифровое неравенство и технологическая зависимость от... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:40

2020-10-30T16:40

2020-10-30T16:41

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высокие темпы внедрения цифровых технологий на фоне пандемии выявили две основные проблемы - это цифровое неравенство и технологическая зависимость от зарубежных решений, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.Министр напомнил, что для решения этих проблем правительство пересмотрело программу "Цифровая экономика". В ней запланированы меры для выравнивания этих условий и обеспечения единого стандарта доступности связи на всей территории страны, цифровизации социальных учреждений.Помимо этого, министерство отметило важность обеспечения граждан квалифицированной электронной подписью. "Для того чтобы граждане могли активно участвовать в цифровой экономике, для того чтобы могли получать услуги, не только государственные, могли подписывать договора аренды, договора на оказание услуг связи, их нужно обеспечить электронной подписью и обеспечить возможностью совершать юридически значимым образом сделки в цифровых каналах", - подчеркнул глава Минцифры.

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии