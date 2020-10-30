В Крыму ответили на заявления США об этнических преследованиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала "спекуляцией вымышленными заявлениями" отчет миссии США о якобы имеющихся притеснениях жителей полуострова.
Ранее госдепартамент США в Twitter, ссылаясь на отчет миссии США при ОБСЕ, заявил, что в Крыму власти якобы подвергают преследованиям и жестоко обращаются с крымскими татарами, этническими украинцами и другими людьми, выступающими против присоединения полуострова к РФ.
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"Подобные выпады против России и Крыма демонстрируют усиление антироссийской риторики путем создания каких-то эфемерных отчетов миссии США по Крыму. О каких отчетах идет речь, если они не были здесь и не знают реального положения дел, а только спекулируют вымышленными заявлениями о каком-то притеснении", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, крымчане осознанно пришли на референдум в 2014 году и сделали свой выбор – быть частью России и вернуться на историческую родину.
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"Где примеры так называемых притеснений? Их нет и быть не может. Крымчане могут гордиться тем, какой дружный наш многонациональный регион, а США должны завидовать межнациональному миру Крыма", - заявила Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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