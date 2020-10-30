https://ria.ru/20201030/spekulyatsiya-1582299612.html

В Крыму ответили на заявления США об этнических преследованиях

В Крыму ответили на заявления США об этнических преследованиях

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала "спекуляцией вымышленными заявлениями" отчет миссии США о якобы имеющихся притеснениях жителей... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:32

2020-10-30T15:32

2020-10-30T15:32

россия

анастасия гридчина

обсе

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580013454_0:0:3242:1824_1400x0_80_0_0_26e282c8e541f0589f98d099cfbd11ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала "спекуляцией вымышленными заявлениями" отчет миссии США о якобы имеющихся притеснениях жителей полуострова.Ранее госдепартамент США в Twitter, ссылаясь на отчет миссии США при ОБСЕ, заявил, что в Крыму власти якобы подвергают преследованиям и жестоко обращаются с крымскими татарами, этническими украинцами и другими людьми, выступающими против присоединения полуострова к РФ.По ее словам, крымчане осознанно пришли на референдум в 2014 году и сделали свой выбор – быть частью России и вернуться на историческую родину.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201024/krym-1581304076.html

https://ria.ru/20201017/erdogan-1580220896.html

https://ria.ru/20200925/krym-1577796509.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия гридчина, обсе, оон, сша, в мире