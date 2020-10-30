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Собянин призвал оптимизировать работу по достижению национальных целей
Собянин призвал оптимизировать работу по достижению национальных целей
Необходимо оставить на ответственности регионов часть мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ, чтобы избежать мелочной опеки и... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:57
2020-10-30T13:57
россия
михаил мишустин
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Необходимо оставить на ответственности регионов часть мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ, чтобы избежать мелочной опеки и при этом добиться конечного результата, заявил в пятницу руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что большинство предложений рабочих групп в этом плане учтено."Важно в дальнейшем смотреть, чтобы все эти показатели и мероприятия имели достаточно высокую гибкость исполнения, потому что исполнение целей и задач в каждом регионе имеет свою специфику, чтобы мы не создавали мелочной опеки с одной стороны, а с другой стороны были все нацелены на конечный результат. Требуется дальнейшая работа по оптимизации показателей, которые на техническом уровне дробятся и становятся множественными, поэтому максимально, что можно убрать и оставить на ответственности регионов - необходимо в дальнейшем убрать. Речь идет о уже выполнении национальных проектов и контрольных точек прохождения тех или иных мероприятий", - сказал Собянин на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке Единого плана по достижению национальных целей развития РФ.Мишустин 28 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что разработка единого плана по достижению национальных целей завершена. Путин заявил, что рассчитывает на его достойную реализацию.
https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582257910.html
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россия, михаил мишустин, сергей собянин, общество

Собянин призвал оптимизировать работу по достижению национальных целей

13:57 30.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Необходимо оставить на ответственности регионов часть мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ, чтобы избежать мелочной опеки и при этом добиться конечного результата, заявил в пятницу руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что большинство предложений рабочих групп в этом плане учтено.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами фракций и руководством Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
12:48
Мишустин: в плане по реализации национальных целей учли все замечания
"Важно в дальнейшем смотреть, чтобы все эти показатели и мероприятия имели достаточно высокую гибкость исполнения, потому что исполнение целей и задач в каждом регионе имеет свою специфику, чтобы мы не создавали мелочной опеки с одной стороны, а с другой стороны были все нацелены на конечный результат. Требуется дальнейшая работа по оптимизации показателей, которые на техническом уровне дробятся и становятся множественными, поэтому максимально, что можно убрать и оставить на ответственности регионов - необходимо в дальнейшем убрать. Речь идет о уже выполнении национальных проектов и контрольных точек прохождения тех или иных мероприятий", - сказал Собянин на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке Единого плана по достижению национальных целей развития РФ.
Мишустин 28 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что разработка единого плана по достижению национальных целей завершена. Путин заявил, что рассчитывает на его достойную реализацию.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
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