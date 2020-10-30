https://ria.ru/20201030/sobyanin-1582276526.html

Собянин призвал оптимизировать работу по достижению национальных целей

Собянин призвал оптимизировать работу по достижению национальных целей

Необходимо оставить на ответственности регионов часть мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ, чтобы избежать мелочной опеки и... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:57

2020-10-30T13:57

2020-10-30T13:57

россия

михаил мишустин

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Необходимо оставить на ответственности регионов часть мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ, чтобы избежать мелочной опеки и при этом добиться конечного результата, заявил в пятницу руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что большинство предложений рабочих групп в этом плане учтено."Важно в дальнейшем смотреть, чтобы все эти показатели и мероприятия имели достаточно высокую гибкость исполнения, потому что исполнение целей и задач в каждом регионе имеет свою специфику, чтобы мы не создавали мелочной опеки с одной стороны, а с другой стороны были все нацелены на конечный результат. Требуется дальнейшая работа по оптимизации показателей, которые на техническом уровне дробятся и становятся множественными, поэтому максимально, что можно убрать и оставить на ответственности регионов - необходимо в дальнейшем убрать. Речь идет о уже выполнении национальных проектов и контрольных точек прохождения тех или иных мероприятий", - сказал Собянин на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке Единого плана по достижению национальных целей развития РФ.Мишустин 28 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что разработка единого плана по достижению национальных целей завершена. Путин заявил, что рассчитывает на его достойную реализацию.

https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582257910.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, сергей собянин, общество