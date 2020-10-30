Собянин призвал оптимизировать работу по достижению национальных целей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Необходимо оставить на ответственности регионов часть мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ, чтобы избежать мелочной опеки и при этом добиться конечного результата, заявил в пятницу руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что большинство предложений рабочих групп в этом плане учтено.
"Важно в дальнейшем смотреть, чтобы все эти показатели и мероприятия имели достаточно высокую гибкость исполнения, потому что исполнение целей и задач в каждом регионе имеет свою специфику, чтобы мы не создавали мелочной опеки с одной стороны, а с другой стороны были все нацелены на конечный результат. Требуется дальнейшая работа по оптимизации показателей, которые на техническом уровне дробятся и становятся множественными, поэтому максимально, что можно убрать и оставить на ответственности регионов - необходимо в дальнейшем убрать. Речь идет о уже выполнении национальных проектов и контрольных точек прохождения тех или иных мероприятий", - сказал Собянин на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке Единого плана по достижению национальных целей развития РФ.
Мишустин 28 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что разработка единого плана по достижению национальных целей завершена. Путин заявил, что рассчитывает на его достойную реализацию.