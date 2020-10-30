https://ria.ru/20201030/produkty-1582359364.html

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита продуктов в России

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита продуктов в России

Запасы продуктов и товаров первой необходимости в России достаточны, никаких предпосылок для их дефицита нет - кроме того, нет и покупательского ажиотажа,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:13

2020-10-30T19:13

2020-10-30T19:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

виктор евтухов

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Запасы продуктов и товаров первой необходимости в России достаточны, никаких предпосылок для их дефицита нет - кроме того, нет и покупательского ажиотажа, подобного тому, который наблюдался в начале пандемии коронавируса весной, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.По данным совместного исследования сервиса объявлений "Юла" и агентства ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости, 21% россиян сообщили, что закупают товары первой необходимости впрок на случай введения режима самоизоляции, а 12% респондентов сказали, что закупаются и другими товарами разных категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов."Покупательского ажиотажа, какой действительно был весной, в первую волну пандемии, тоже нет. Более того, наметилось падение спроса в силу того, что потребители экономят сократившиеся в сложных экономических условиях ресурсы", - сказал замминистра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/karantin-1582208169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, виктор евтухов, общество