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https://ria.ru/20201030/produkty-1582359364.html
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита продуктов в России
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита продуктов в России
Запасы продуктов и товаров первой необходимости в России достаточны, никаких предпосылок для их дефицита нет - кроме того, нет и покупательского ажиотажа,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:13
2020-10-30T19:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
виктор евтухов
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Запасы продуктов и товаров первой необходимости в России достаточны, никаких предпосылок для их дефицита нет - кроме того, нет и покупательского ажиотажа, подобного тому, который наблюдался в начале пандемии коронавируса весной, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.По данным совместного исследования сервиса объявлений "Юла" и агентства ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости, 21% россиян сообщили, что закупают товары первой необходимости впрок на случай введения режима самоизоляции, а 12% респондентов сказали, что закупаются и другими товарами разных категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов."Покупательского ажиотажа, какой действительно был весной, в первую волну пандемии, тоже нет. Более того, наметилось падение спроса в силу того, что потребители экономят сократившиеся в сложных экономических условиях ресурсы", - сказал замминистра.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, виктор евтухов, общество

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита продуктов в России

19:13 30.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупатели в защитных масках в гипермаркете "Ашан" в Симферополе
Покупатели в защитных масках в гипермаркете Ашан в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Запасы продуктов и товаров первой необходимости в России достаточны, никаких предпосылок для их дефицита нет - кроме того, нет и покупательского ажиотажа, подобного тому, который наблюдался в начале пандемии коронавируса весной, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
По данным совместного исследования сервиса объявлений "Юла" и агентства ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости, 21% россиян сообщили, что закупают товары первой необходимости впрок на случай введения режима самоизоляции, а 12% респондентов сказали, что закупаются и другими товарами разных категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди 1 611 пользователей рунета старше 18 лет. Евтухов указал, что данные исследования недостаточно репрезентативны и не отражают реальную ситуацию. "А она - с точностью до наоборот по отношению к тому, о чем вы говорите. Запасы продуктов питания и товаров первой необходимости достаточны и никаких предпосылок для дефицита товаров нет", - подчеркнул он.

"Покупательского ажиотажа, какой действительно был весной, в первую волну пандемии, тоже нет. Более того, наметилось падение спроса в силу того, что потребители экономят сократившиеся в сложных экономических условиях ресурсы", - сказал замминистра.
Покупательница в гипермаркете Лента - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
07:52Распространение нового коронавируса
РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВиктор ЕвтуховОбщество
 
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