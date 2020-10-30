https://ria.ru/20201030/produkty-1582228314.html

Власти Москвы заявили об отсутствии ажиотажного спроса на продукты

Власти Москвы заявили об отсутствии ажиотажного спроса на продукты

Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:45

2020-10-30T10:45

2020-10-30T10:45

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

алексей немерюк

москва

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее в СМИ появилась информация, что почти треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары первой необходимости впрок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество