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Власти Москвы заявили об отсутствии ажиотажного спроса на продукты
Власти Москвы заявили об отсутствии ажиотажного спроса на продукты
Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:45
2020-10-30T10:45
2020-10-30T10:45
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алексей немерюк
москва
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее в СМИ появилась информация, что почти треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары первой необходимости впрок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество