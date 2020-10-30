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Власти Москвы заявили об отсутствии ажиотажного спроса на продукты
Власти Москвы заявили об отсутствии ажиотажного спроса на продукты
Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:45
2020-10-30T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее в СМИ появилась информация, что почти треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары первой необходимости впрок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество

Власти Москвы заявили об отсутствии ажиотажного спроса на продукты

10:45 30.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине "Пятерочка"
Покупатель в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что почти треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары первой необходимости впрок.
"Мы не наблюдает ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах", — сообщил Немерюк.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкМоскваОбщество
 
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