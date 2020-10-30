https://ria.ru/20201030/posolstva-1582305434.html

Французским посольствам дали распоряжение повысить меры безопасности

Французским посольствам дали распоряжение повысить меры безопасности

Власти Франции дали распоряжения французским посольствам за рубежом усилить меры безопасности, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:01

2020-10-30T16:01

2020-10-30T16:12

жан-ив ле дриан

ницца

вооруженные нападения во франции

мид франции‎

франция

в мире

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ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости. Власти Франции дали распоряжения французским посольствам за рубежом усилить меры безопасности, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Угроза также сильна за рубежом. От виртуальной ненависти все быстро переходит к реальному насилию. Мы решили предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших интересов и наших сограждан. Указания были даны нашим послам о том, чтобы были усилены меры безопасности", - заявил Ле Дриан по итогам заседания совета безопасности в пятницу – на следующий день после произошедшей атаки в церкви Ниццы.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

ницца

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан-ив ле дриан, ницца, вооруженные нападения во франции, мид франции‎, франция, в мире