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Французским посольствам дали распоряжение повысить меры безопасности
Французским посольствам дали распоряжение повысить меры безопасности
Власти Франции дали распоряжения французским посольствам за рубежом усилить меры безопасности, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:01
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жан-ив ле дриан
ницца
вооруженные нападения во франции
мид франции‎
франция
в мире
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ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости. Власти Франции дали распоряжения французским посольствам за рубежом усилить меры безопасности, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Угроза также сильна за рубежом. От виртуальной ненависти все быстро переходит к реальному насилию. Мы решили предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших интересов и наших сограждан. Указания были даны нашим послам о том, чтобы были усилены меры безопасности", - заявил Ле Дриан по итогам заседания совета безопасности в пятницу – на следующий день после произошедшей атаки в церкви Ниццы.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
ницца
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жан-ив ле дриан, ницца, вооруженные нападения во франции, мид франции‎, франция, в мире

Французским посольствам дали распоряжение повысить меры безопасности

16:01 30.10.2020 (обновлено: 16:12 30.10.2020)
 
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
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ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости. Власти Франции дали распоряжения французским посольствам за рубежом усилить меры безопасности, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Угроза также сильна за рубежом. От виртуальной ненависти все быстро переходит к реальному насилию. Мы решили предпринять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших интересов и наших сограждан. Указания были даны нашим послам о том, чтобы были усилены меры безопасности", - заявил Ле Дриан по итогам заседания совета безопасности в пятницу – на следующий день после произошедшей атаки в церкви Ниццы.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Жан-Ив Ле ДрианНиццаВооруженные нападения во ФранцииМИД Франции‎ФранцияВ мире
 
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