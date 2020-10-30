https://ria.ru/20201030/politsiya-1582322097.html
Во Франции призовут в полицию 3,5 тысячи жандармов после теракта в Ницце
Во Франции призовут в полицию 3,5 тысячи жандармов после теракта в Ницце
После произошедшей в Ницце террористической атаки на службу в полицию будут призваны 3,5 тысячи жандармов-резервистов, сообщил глава МВД Франции Жеральд... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:59
2020-10-30T16:59
2020-10-30T16:59
жеральд дарманен
кристиан эстрози
эммануэль макрон
министерство внутренних дел франции
франция
ницца
в мире
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ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости. После произошедшей в Ницце террористической атаки на службу в полицию будут призваны 3,5 тысячи жандармов-резервистов, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.Он отметил, что дополнительные 3,5 тысячи мобильных жандармов и полицейских будут мобилизованы из-за возросшей террористической угрозы.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
франция
ницца
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа полиции на месте теракта в Ницце
Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам
2020-10-30T16:59
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PT0M57S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жеральд дарманен, кристиан эстрози, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, франция, ницца, в мире
ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости.
После произошедшей в Ницце
террористической атаки на службу в полицию будут призваны 3,5 тысячи жандармов-резервистов, сообщил глава МВД Франции
Жеральд Дарманен.
"Совет безопасности принял решение о повышении положения бдительности. 3,5 тысячи жандармов-резервистов будут призваны, начиная с понедельника они будут в распоряжении префектуры", - заявил Дарманен.
Он отметил, что дополнительные 3,5 тысячи мобильных жандармов и полицейских будут мобилизованы из-за возросшей террористической угрозы.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.