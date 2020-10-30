https://ria.ru/20201030/politseyskiy-1582315363.html
На Ставрополье арестовали застрелившего водителя полицейского
На Ставрополье арестовали застрелившего водителя полицейского
Предгорный районный суд Ставропольского края арестовал полицейского по делу о превышении полномочий после того, как во время задержания был застрелен водитель,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:38
2020-10-30T16:38
2020-10-30T16:38
гумвд
лермонтов
ставропольский край
происшествия
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НАЛЬЧИК, 30 окт - РИА Новости. Предгорный районный суд Ставропольского края арестовал полицейского по делу о превышении полномочий после того, как во время задержания был застрелен водитель, сообщает суд.Ранее сообщалось, что ночью 1 октября инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Лермонтов во время задержания не остановившегося на его требование водителя применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения 30-летний водитель автомобиля скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий", полицейского задержали. В ГУМВД по региону сообщили о начале служебной проверки.
https://ria.ru/20201022/zaderzhanie-1581015376.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, лермонтов, ставропольский край, происшествия