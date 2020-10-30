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На Ставрополье арестовали застрелившего водителя полицейского
На Ставрополье арестовали застрелившего водителя полицейского
Предгорный районный суд Ставропольского края арестовал полицейского по делу о превышении полномочий после того, как во время задержания был застрелен водитель,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:38
2020-10-30T16:38
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лермонтов
ставропольский край
происшествия
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НАЛЬЧИК, 30 окт - РИА Новости. Предгорный районный суд Ставропольского края арестовал полицейского по делу о превышении полномочий после того, как во время задержания был застрелен водитель, сообщает суд.Ранее сообщалось, что ночью 1 октября инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Лермонтов во время задержания не остановившегося на его требование водителя применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения 30-летний водитель автомобиля скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий", полицейского задержали. В ГУМВД по региону сообщили о начале служебной проверки.
https://ria.ru/20201022/zaderzhanie-1581015376.html
лермонтов
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гумвд, лермонтов, ставропольский край, происшествия

На Ставрополье арестовали застрелившего водителя полицейского

16:38 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 30 окт - РИА Новости. Предгорный районный суд Ставропольского края арестовал полицейского по делу о превышении полномочий после того, как во время задержания был застрелен водитель, сообщает суд.
Ранее сообщалось, что ночью 1 октября инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Лермонтов во время задержания не остановившегося на его требование водителя применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения 30-летний водитель автомобиля скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий", полицейского задержали. В ГУМВД по региону сообщили о начале служебной проверки.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 15:28
На Ставрополье инспектор ДПС бросил раненую попутчицу после аварии
"Суд по ходатайству следователя следственного отдела по Предгорному району следственного управления СКР по Ставропольскому краю избрал инспектору меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
 
ГУМВДЛермонтовСтавропольский крайПроисшествия
 
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